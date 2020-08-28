Цель на закрытие по индексу Мосбиржи в пятницу - коридор 2955-3015 пунктов - "Фридом Финанс"

Возможно снижение рынка акций во второй половине сессии 28 августа и на торгах 31 августа под влиянием июльских протоколов сессии ФРС и негативной реакции инвесторов на выступление Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, говорится в комментарии аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александра Осина. "Сказывается и отсутствие значимых внутренних драйверов роста. Например, инвесторов беспокоит отсутствие планов централизованной господдержки банкам и заемщикам. Это способствует выводу капиталов из высокорисковых активов под влиянием ослабления внутреннего инвестиционного фона. Цель на закрытие по индексу Мосбиржи в пятницу - коридор 2955-3015 пунктов", - пишет он.