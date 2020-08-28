Рубль может подешеветь до 75 руб./$1 к вечеру пятницы - Sberbank CIB

Рубль может подешеветь до 75 руб./$1 к вечеру пятницы, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

"Не исключено, что к вечеру пятницы рубль подешевеет до 75 руб./$1 – часть инвесторов может закрыть позиции, опасаясь усиления геополитической напряженности в выходные. Впрочем, если они пройдут без потрясений, то укрепление рубля может возобновиться – возможно, что на следующей неделе он подорожает до 73 руб./$1", - говорится в аналитических материалах Sberbank Investment Research.

Ущерб для нефтяной отрасли США от урагана “Лаура” оказался гораздо менее значимым, чем ожидалось. Специалисты Sberbank Investment Research ожидают, что в пятницу цены на нефть Brent удержатся в диапазоне $44,7–45,4 за баррель. Впрочем, если они все же пробьют поддержку на уровне $44,7 за баррель, это создаст предпосылки для падения до $44,3 за баррель, отмечают они.

Также в материалах указывается, что на фоне укрепления рубля можно ожидать дальнейшего снижения доходности ОФЗ.