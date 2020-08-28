Повышение "аппетита" к риску на фоне ослабления доллара может сформировать позитивный тренд в рубле - Росбанк

Повышение "аппетита" к риску на фоне ослабления доллара может сформировать позитивный тренд в рубле, и лишь скорость затухания политического фактора позволит определить его длительность, сообщается в комментарии Росбанка.

Выступление главы ФРС в четверг было посвящено обновлению долгосрочных ориентиров монетарной политики в США. Изменения затронули всего несколько формулировок официальной коммуникации, однако их оказалось достаточно, чтобы сделать вывод о трансформации механизма принятия решения в пользу удержания процентных ставок в США на более длительный период, отмечают специалисты банка. "При этом основной мандат по повышению занятости оказался не столь интересен, сколько мандат по достижению целевого уровня инфляции в 2%. Теперь цель имеет характер "среднего" показателя за длительный период, что может позволить инфляции превысить пороговое значение без последствий для ключевой ставки ввиду ее "недостижения" в последние годы. Таким образом, ФРС подтвердила намерение сохранить ключевую ставку вблизи 0% (0,0-0,25%) на долгий срок", - отмечают они.

Специалисты Росбанка указывают, что для рынков капитала это не совсем неожиданное событие, так как многие эксперты и комментаторы ожидали подобного решения в ближайшие месяцы. Соответственно, действия ФРС уже были заложены (частично или полностью) в ценах, а реакция активов и валютных пар оказалась весьма сдержанной. Тем не менее, комментарий Дж.Пауэлла подтвердил ослабление поддержки доллара, снизив к нему интерес в пользу европейских и азиатских валют.

"Для рубля и российских активов это создает позитивный момент. Повышение "аппетита" к риску на фоне ослабления доллара может сформировать позитивный тренд в рубле, так и не состоявшийся в период налоговой недели, и лишь скорость затухания политического фактора позволит определить его длительность", - считают в Росбанке.