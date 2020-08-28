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28 августа 2020 года 11:42

Рынок акций РФ утром упал ниже 3000п по индексу МосБиржи на фоне снижения Европы и нефти

Москва. 28 августа. Попытка рынка акций РФ подрасти утром в пятницу вслед за Америкой сменилась новыми распродажами из-за снижения нефти и фондовой Европы, индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 3000 пунктов на фоне укрепления рубля.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2987,34 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1259,13 пункта (-0,5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,5%.

Доллар упал до 74,74 рубля (-0,23 рубля), золото выросло до $1955,7 за унцию (+1,2%).

Подешевели бумаги "РусАла" (MOEX: RUAL) (-2,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), "Мосбиржи" (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,8%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%).

Чистая прибыль "Татнефти" во втором квартале по МСФО составила 17,6 млрд рублей, что в три раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из отчета компании. Консенсус-прогноз "Интерфакса" по чистой прибыли "Татнефти" во втором квартале составлял 16,5 млрд рублей. По итогам полугодия чистая прибыль "Татнефти" составила 42,8 млрд рублей, что в 2,7 раза меньше, чем в январе-июне 2019 года.

Подросли бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,1%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс МосБиржи не смог удержать поддержку 3000 пунктов, а индекс РТС на фоне укрепления рубля пока находится выше 1250 пунктов. Для доллара ближайшая поддержка расположена на 74,5 руб./$1. В течение торгов в пятницу инвесторы будут реагировать на макроэкономическую статистику и российские квартальные отчетности. Пока что акциям РФ все еще сложно вернуться к уверенному повышению.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также констатирует, что российский рынок акций по-прежнему выглядит слабо, политические риски для рублевых активов преобладают. Продолжается снижение и так локально перепроданных акций Сбербанка (MOEX: SBER) и "Норильского никеля", что может являться свидетельством ухода нерезидентов с российского рынка.

Накануне в СМИ прошла информация, что президент РФ создал "резерв силовиков" на случай помощи Белоруссии. Это говорит о том, что Россия будет активно поддерживать действующую белорусскую власть, следствием чего может стать очередное обострение отношений Россия-Запад. На российском рынке также остается актуальным "фактор пятницы": велики риски переноса "лонгов" через выходные в связи с неопределенностью развития событий в Белоруссии и отравлением Навального.

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что теперь политика ФРС будет направлена на создание ситуации, при которой инфляция какое-то время будет чуть выше 2%. Это означает, что Федрезерв не станет в ближайшее время перекраивать сверхмягкую денежно-кредитную политику. Кроме того, рост ожиданий по инфляции будет стимулировать переток капитала с долгового рынка в акции.

После взлета на сильном урагане в Мексиканском заливе нефть Brent вернулась в привычный коридор $44,5-45,5 за баррель и даже протестировала на прочность его нижнюю границу. Ураган ушел, не нанеся серьезных разрушений американской нефтедобывающей отрасли, и поводов для движений на нефтяном рынке вновь нет. Но нефть уже очень долго "болтается" в данном диапазоне, поэтому выход из коридора может быть сильным.

На валютном рынке продолжается укрепление рубля, но под вечер желание переждать выходные в твердой валюте усилится. Завершение налогового периода и политические риски в ближайшие дни вполне могут увести пару доллар-рубль выше отметки 76 руб./$1, считает Антонов.

По словам начальника отдела анализа рынков ИГ "Универ Капитал" Елены Шишкиной, изменения в стратегии ФРС отражают мнение регулятора, что то, что раньше считалось устойчивым рынком труда, может поддерживаться без создания агрессивного роста инфляции. В результате Федрезерв во многом будет полагаться на инфляционное давление для оценки полной занятости.

Информация о новой стратегии ФРС привела к повышению доходностей казначейских облигаций США, что поддержало акции финансовых компаний, чувствительных к процентным ставкам. Рост акций в США в конце торгов замедлился после заявления спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси о том, что позиции демократов и республиканцев очень далеки друг от друга по следующему пакету мер стимулирования экономики. В целом американский рынок продолжает штурмовать новые вершины, и на этом пути пока не видно серьезных барьеров, отмечает Шишкина.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, новых стимулов от ФРС нет, но есть уверенность в том, что текущие околонулевые ставки сохранятся в течение очень длительного периода, а также сохранятся программы количественного стимулирования. На этом фоне дорожают контракты на промышленные металлы, нефть стабилизировалась, большинство индексов Азии выросло.

Были опасения, что ураган "Лаура" в Мексиканском заливе может разрушить прибрежные НПЗ, и это приведет к падению спроса на нефть. Однако "Лаура" оказалась не столь агрессивной, и нанесенный ущерб нельзя назвать катастрофическим. Экспортные терминалы СПГ пока не вернулись к работе, а вот портовая инфраструктура Порта Артура и Хьюстона готовится к принятию судов. Более сильное влияние ураган оказал на экспортные возможности США, но отсутствие катастрофических последствий говорит о том, что эти операции восстановятся в ближайшее время, полагает Кочетков.

В США рынок акций завершил волатильную сессию преимущественно в плюсе, при этом индекс S&P 500 (+0,2%) достиг очередного рекордного уровня закрытия (3485 пунктов, в течение торгов индекс впервые превышал 3500 пунктов).

Инвесторы оценивали заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, а также последние статистические данные из США.

Центром новой стратегии Федрезерва является изменение подхода к таргетированию инфляции. Как заявил глава ФРС Пауэлл в четверг, долгосрочной целью регулятора остается инфляция на уровне 2%, при этом ФРС будет проводить комплексный анализ свой стратегии примерно каждые пять лет. Новая стратегия ФРС допускает подъем инфляции выше 2%, что уравновесит ее падение ниже 2% в другие периоды, отметил Пауэлл.

Опубликованные в четверг статданные указали на рекордное падение ВВП США во втором квартале. Оценка снижения ВВП США была улучшена до 31,7% с 32,9%, тогда как ожидалось 32,5%.

Число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило 1,006 млн при прогнозах показателя на уровне 1,0 млн после 1,104 млн неделей ранее.

В пятницу в Азии преобладал рост индексов за исключением Японии (японский индекс Nikkei 225 просел на 1,4%, китайский индекс Shanghai Composite вырос на 1,6%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,6%), но снижается Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,4-0,9%) и растеряли большую часть утреннего роста американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 сократил прирост до 0,2% с 0,5%, не удержав рубеж 3500 пунктов).

Рынок акций Японии снизился после известий, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ в пятницу планирует объявить о своей отставке из-за состояния здоровья, сообщают NHK и другие местные СМИ. Абэ, которому сейчас 65 лет, в августе дважды ложился в больницу. При этом в его окружении не исключали, что из-за состояния здоровья он не сможет завершить премьерские полномочия. Абэ занимает пост главы японского правительства самое длительное в новейшей истории страны время, он находится на этом посту на протяжении почти восьми лет.

Нефть в пятницу вновь снижается, цена Brent находится на $0,25 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $44,92 за баррель (-0,4% и -1,2% в четверг), октябрьская цена WTI - $42,85 за баррель (-0,4% и -0,8% накануне).

Сила урагана "Лаура" снизилась с четвертой до второй категории после того, как он обрушился на побережье американского штата Луизиана, но ураган продолжает двигаться вглубь штата, сообщил телеканал CNN со ссылкой на Национальный центр наблюдения за ураганами. Сохраняется вероятность опасных штормов вдоль большей части побережья Луизианы.

По данным американских СМИ, ураган уже не считается катастрофическим, однако по-прежнему его последствия могут быть чрезвычайно опасными.

Согласно оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на четверг было остановлено около 84,3% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе, как и днем ранее, а также 60,1% газодобывающих мощностей по сравнению с 60,9% в среду. Кроме того, в ожидании урагана были закрыты или сокращены перерабатывающие мощности в объеме примерно 3 млн баррелей в сутки, по оценкам консалтинговой фирмы JBC Energy.

Тем не менее трейдеры рассчитывают на быстрое восстановление энергетического рынка в Мексиканском заливе.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Бест эффортс банка" (MOEX: ALBK) (-9,2%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-3,5%), ПАО "Уралкуз" (MOEX: URKZ) (-2,9%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-2,4%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-1,9%).

Подорожали бумаги ПАО "Кузбасская топливная компания" (MOEX: KBTK) (+6,9%), ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+5,2% и +11,7% "префы"), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+3,2% и +2,6% "префы"), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+1,3%), ПАО "Наука-связь" (MOEX: NSVZ) (+1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,657 млрд рублей (из них 1,709 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 1,69 млрд рублей - на бумаги "Яндекса").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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