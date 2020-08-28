.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль активно растет к доллару и евро на старте торгов на позитивных сигналах с внешних рынков
.
ГЛАВНОЕ
Падение промпроизводства в РФ в июле замедлилось до 8%
В июле снижение промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлилось до 8% после падения на 9,4% в июне. Июльское падение оказалось сильнее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 7,5%
 
Турагентства недосчитались почти половины выручки в разгар сезона
В разгар туристического сезона - в июле и первой половине августа - российские турагентства заработали вдвое меньше, чем в аналогичный период 2019 года, следует из данных об оборотах отрасли, пишут "Известия", проанализировав информацию,...
 
Требования к годовой отчетности госкомпаний должны быть унифицированы
Правительство готовится реализовать свое право по унификации требований к годовой отчетности госкомпаний и госкорпораций. Минфин подготовил требования к отчетности госкомпаний и госкорпораций, отмечается в опубликованном вчера проекте постановления...
 
Осторожно: фейковые сайты нотариальных контор
В Сети гражданам надо соблюдать особую осторожность. В Федеральной нотариальной палате сообщили о новом виде мошенничества: аферисты стали открывать поддельные сайты нотариальных контор, пишет "Российская газета". В конечном счете все схемы...
 
28 августа 2020 года 10:22

Рубль активно растет к доллару и евро на старте торгов на позитивных сигналах с внешних рынков

Москва. 28 августа. Доллар и евро падают на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль дорожает к бивалютной корзине на фоне позитивных сигналов с внешних рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,2-74,64 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,57 руб./$1 (-39,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 88,48 руб./EUR1 (-12,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 27,38 копейки к уровню закрытия четверга, до 80,83 рубля.

Доллар при этом оказался на 66,54 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 52,1 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дорожает к доллару и евро на старте торгов, основное влияние на настроения инвесторов продолжает оказывать выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на начавшемся в четверг двухдневном мероприятии Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити.

Глава американского центробанка заявил, что регулятор одобрил новую стратегию денежно-кредитной политики, допускающую, что инфляция в США может в определенные периоды превышать 2%-ный целевой показатель.

"Поскольку экономическая ситуация постоянно находится в движении, стратегия Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) для достижения целей денежно-кредитной политики должна адаптироваться к возникающим новым вызовам", - сказал Пауэлл.

Центром новой стратегии Федрезерва является изменение подхода к таргетированию инфляции. Долгосрочной целью американского центробанка по-прежнему остается инфляция на уровне 2%, отметил Пауэлл.

Народный банк Китая в пятницу укрепил курс юаня на 12 базисных пунктов, до 6,8891 за доллар. Согласно статистике регулятора, это максимальное значение с 23 января текущего года.

Как пишет в пятницу агентство Синьхуа, на укрепление юаня влияют восстановление экономики Китая на фоне улучшения эпидемиологической ситуации, повышение привлекательности юаневых активов, а также ослабление доллара на глобальном рынке.

Цены на нефть эталонных марок слабо дешевеют в пятницу утром, трейдеры продолжают следить за новостями об урагане "Лаура".

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в пятницу снизилась на 0,01% - до $45,09 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на 0,16%, до $42,97 за баррель.

Сила урагана "Лаура" снизилась с четвертой до второй категории после того, как он обрушился на побережье американского штата Луизиана, но ураган продолжает двигаться вглубь штата, сообщил телеканал CNN со ссылкой на Национальный центр наблюдения за ураганами. Сохраняется вероятность опасных штормов вдоль большей части побережья Луизианы.

По данным американских СМИ, ураган уже не считается катастрофическим, однако по-прежнему его последствия могут быть чрезвычайно опасными.

Согласно оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на четверг было остановлено около 84,3% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе, как и днем ранее, а также 60,1% газодобывающих мощностей по сравнению с 60,9% в среду. Кроме того, в ожидании урагана были закрыты или сокращены перерабатывающие мощности в объеме примерно 3 млн баррелей в сутки, по оценкам консалтинговой фирмы JBC Energy.

Тем не менее трейдеры рассчитывают на быстрое восстановление энергетического рынка в Мексиканском заливе.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
28 августа 2020 года 20:01
Попытка рынка акций подрасти на неделе в надежде на вакцину от COVID-19 завершилась распродажами
Попытка рынка акций РФ подрасти вслед за мировыми площадками в надежде на вакцину от коронавируса COVID-19 завершилась к концу недели распродажами из-за сохраняющихся опасений новых западных антироссийских санкций на фоне продолжающегося политического кризиса в Белоруссии и отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Индекс МосБиржи после тестирования на неделе сопротивления 3050 пунктов откатился ниже рубежа 3000 пунктов.    читать дальше
.
28 августа 2020 года 19:45
Рубль вечером ускорил рост и торгуется к доллару и евро вблизи максимумов с начала последнего торгового дня недели
Москва. 28 августа. Доллар и евро усилили падение и торгуются вблизи минимальных отметок с начала сессии на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль активно дорожает к бивалютной корзине на фоне сниженной активности участников рынка в последний торговый день недели.    читать дальше
.
28 августа 2020 года 19:29
Рынок акций РФ в пятницу откатился к 2980п по индексу МосБиржи, выросли золотодобытчики
Москва. 28 августа. Рынок акций РФ в пятницу откатился в район 2980 пунктов по индексу МосБиржи из-за сокращения аппетита инвесторов к рисковым активам и укрепления рубля; выросли бумаги золотодобытчиков в качестве защитных активов в свете дорожающего золота.    читать дальше
.
28 августа 2020 года 18:57
Цены "длинных" евробондов РФ за неделю снизились, изменения котировок других бумаг оказались незначительными
Москва. 28 августа. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно снизились как из-за падения "аппетита к риску" на глобальных рынках, так и в связи с ростом геополитических рисков; изменения котировок среднесрочных бумаг оказались незначительными, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) продемонстрировали аналогичную динамику, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
28 августа 2020 года 18:56
Базовый сценарий для Brent на ближайшие сессии - $44,5-46,5 за баррель - "Фридом Финанс"
Нефть марки Brent продолжает в пятницу консолидироваться возле отметки $45,5 за баррель, констатирует аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. Ураган "Лаура" ослаб, и НПЗ на юге США возобновили переработку сырья. "До конца торговой сессии на котировки может повлиять статистика Baker Hughs по...    читать дальше
.
28 августа 2020 года 18:35
Газпромбанк поднял оценку акций РусГидро на 6%, сохранив рекомендацию "нейтрально"
Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость акций ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) с 0,80 рубля до 0,85 рубля за штуку с учетом сильных финансовых показателей компании за второй квартал 2020 года, сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова. Между тем...    читать дальше
.
28 августа 2020 года 18:12
Высоки риски возврата Brent к диапазону $38-42/барр. - Промсвязьбанк
Риски возврата нефти марки Brent к фундаментальному диапазону $38-42/барр. высокие, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Нефть марки Brent в течение недели пыталась закрепиться выше привычного диапазона $44-46/барр., констатируют специалисты банка Поддержкой стал климатический фактор: из-за...    читать дальше
.
28 августа 2020 года 17:45
Среднесрочная техническая картина в индексах Мосбиржи и РТС остается нейтральной - "Алго Капитал"
Среднесрочная техническая картина в индексах Мосбиржи и РТС остается нейтральной, говорится в комментарии "Алго Капитал". Вместе с тем, в отличие от североамериканских фондовых индексов, они сейчас далеки от своих исторических максимумов. Российский рынок акций прекратил свой рост еще с середины...    читать дальше
.
28 августа 2020 года 17:19
Справедливый уровень доходности новых бондов АФК "Система"-001Р-15бо находится в диапазоне 7,40-7,60% - BCS GM
Справедливый уровень доходности новых бондов АФК "Система"-001Р-15бо находится в диапазоне 7,40-7,60%, говорится в комментарии BCS Global Markets (BCS GM) АФК "Система" 2 сентября будет собирать заявки на 10-летний выпуск АФК "Система"-001Р-15бо объемом 10 млрд руб. и офертой через 4 года....    читать дальше
.
28 августа 2020 года 16:43
"ВТБ Капитал" повысил рейтинг "префов" Татнефти до "покупать" в связи с падением котировок
(добавлена таблица) "ВТБ Капитал" повысил рекомендацию (рейтинг) для привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) с "держать" до "покупать" в связи с падением рыночной стоимость этих бумаг, сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная цена "префов" "Татнефти", рассчитанная аналитиками "ВТБ...    читать дальше
.
28 августа 2020 года 16:11
"ВТБ Капитал" повысил рейтинг "префов" Татнефти до "покупать" в связи с падением котировок
ВТБ Капитал" повысил рекомендацию (рейтинг) для привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) с "держать" до "покупать" в связи с падением рыночной стоимость этих бумаг, сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная цена "префов" "Татнефти", рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", не изменилась...    читать дальше
.
28 августа 2020 года 15:46
Интернет-компании перспективны для вложений в текущих условиях - "ВТБ Капитал Инвестиции"
нтернет-компании перспективны для вложений в текущих условиях, к такому выводу пришли эксперты "ВТБ Капитал Инвестиции" по итогам онлайн-диалога для инвесторов с компанией Mail.ru Group. "ВТБ Капитал Инвестиции" провели онлайн-диалог для инвесторов с компанией Mail.ru Group. В ходе мероприятия...    читать дальше
.
28 августа 2020 года 15:30
Рубль днем продолжает укрепляться к доллару и евро на фоне сниженной активности игроков в последний торговый день недели
Москва. 28 августа. Доллар и евро отыграли часть утренних потерь, но продолжают дешеветь на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль умеренно дорожает к бивалютной корзине на фоне сниженной активности участников рынка в последний торговый день недели.    читать дальше
.
28 августа 2020 года 15:22
Потенциал существенного укрепления рубля на следующей неделе сохраняется - Sberbank CIB
Потенциал существенного укрепления рубля на следующей неделе сохраняется в случае спокойной геополитической ситуации, сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Утром пятницы рубль укреплялся на 0,5% на фоне глобально слабеющего доллара США....    читать дальше
.
28 августа 2020 года 14:40
Цель на закрытие по индексу Мосбиржи в пятницу - коридор 2955-3015 пунктов - "Фридом Финанс"
Возможно снижение рынка акций во второй половине сессии 28 августа и на торгах 31 августа под влиянием июльских протоколов сессии ФРС и негативной реакции инвесторов на выступление Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, говорится в комментарии аналитика управления торговых операций на российском...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.