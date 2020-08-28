Рубль активно растет к доллару и евро на старте торгов на позитивных сигналах с внешних рынков

Москва. 28 августа. Доллар и евро падают на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль дорожает к бивалютной корзине на фоне позитивных сигналов с внешних рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,2-74,64 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,57 руб./$1 (-39,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 88,48 руб./EUR1 (-12,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 27,38 копейки к уровню закрытия четверга, до 80,83 рубля.

Доллар при этом оказался на 66,54 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 52,1 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дорожает к доллару и евро на старте торгов, основное влияние на настроения инвесторов продолжает оказывать выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на начавшемся в четверг двухдневном мероприятии Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити.

Глава американского центробанка заявил, что регулятор одобрил новую стратегию денежно-кредитной политики, допускающую, что инфляция в США может в определенные периоды превышать 2%-ный целевой показатель.

"Поскольку экономическая ситуация постоянно находится в движении, стратегия Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) для достижения целей денежно-кредитной политики должна адаптироваться к возникающим новым вызовам", - сказал Пауэлл.

Центром новой стратегии Федрезерва является изменение подхода к таргетированию инфляции. Долгосрочной целью американского центробанка по-прежнему остается инфляция на уровне 2%, отметил Пауэлл.

Народный банк Китая в пятницу укрепил курс юаня на 12 базисных пунктов, до 6,8891 за доллар. Согласно статистике регулятора, это максимальное значение с 23 января текущего года.

Как пишет в пятницу агентство Синьхуа, на укрепление юаня влияют восстановление экономики Китая на фоне улучшения эпидемиологической ситуации, повышение привлекательности юаневых активов, а также ослабление доллара на глобальном рынке.

Цены на нефть эталонных марок слабо дешевеют в пятницу утром, трейдеры продолжают следить за новостями об урагане "Лаура".

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в пятницу снизилась на 0,01% - до $45,09 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на 0,16%, до $42,97 за баррель.

Сила урагана "Лаура" снизилась с четвертой до второй категории после того, как он обрушился на побережье американского штата Луизиана, но ураган продолжает двигаться вглубь штата, сообщил телеканал CNN со ссылкой на Национальный центр наблюдения за ураганами. Сохраняется вероятность опасных штормов вдоль большей части побережья Луизианы.

По данным американских СМИ, ураган уже не считается катастрофическим, однако по-прежнему его последствия могут быть чрезвычайно опасными.

Согласно оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на четверг было остановлено около 84,3% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе, как и днем ранее, а также 60,1% газодобывающих мощностей по сравнению с 60,9% в среду. Кроме того, в ожидании урагана были закрыты или сокращены перерабатывающие мощности в объеме примерно 3 млн баррелей в сутки, по оценкам консалтинговой фирмы JBC Energy.

Тем не менее трейдеры рассчитывают на быстрое восстановление энергетического рынка в Мексиканском заливе.