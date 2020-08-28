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28 августа 2020 года 09:35

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 28 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американский фондовый рынок завершил волатильную сессию в четверг преимущественно в плюсе, при этом индекс S&P 500 достиг очередного рекордного уровня закрытия. Инвесторы оценивали заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, а также последние статистические данные из США. Симпозиум, организуемый Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити, ежегодно собирает в Джексон-Хоуле глав мировых центробанков, министров финансов, научных деятелей и участников финансового рынка. В этом году мероприятие проходит в режиме онлайн 27-28 августа, его тема - "Двигаясь в следующее десятилетие: последствия денежно-кредитной политики".

В ходе выступления на онлайн-мероприятии в четверг Пауэлл заявил, что регулятор одобрил новую стратегию денежно-кредитной политики, допускающую, что инфляция в США может в определенные периоды превышать 2%-ный целевой показатель. "Поскольку экономическая ситуация постоянно находится в движении, стратегия Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) для достижения целей денежно-кредитной политики должна адаптироваться к возникающим новым вызовам", - сказал Пауэлл. Центром новой стратегии Федрезерва является изменение подхода к таргетированию инфляции. Долгосрочной целью американского центробанка по-прежнему остается инфляция на уровне 2%, отметил Пауэлл.

Опубликованные в четверг статданные указали на рекордное падение ВВП США во втором квартале. Экономика США во втором квартале 2020 года рухнула на 31,7% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США. Оценка снижения американской экономики была немного улучшена по сравнению с предварительно объявленными 32,9%. Тем не менее, это рекордные темпы падения ВВП США. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали пересмотра оценки снижения американского ВВП до 32,5%, респонденты The Wall Street Journal - до 32,4%.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют разнонаправленные изменения, при этом японский и австралийский рынки снижаются. Основное влияние на настроения инвесторов оказало выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,4% (в ходе торгов его падение достигало 2,6% на новости о вероятной отставке премьер-министра страны Синдзо Абэ из-за состояния здоровья). Китайский индекс Shanghai Composite к 8:44 мск увеличился на 0,6%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 1,1%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:49 мск вырос на 0,4%. Между тем австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов опустился на 0,85%.

В свою очередь цены на нефть демонстрируют разнонаправленные изменения в пятницу утром, трейдеры продолжают следить за новостями об урагане "Лаура". Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в пятницу составила $45,14 за баррель, что на 0,11% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на 1,2%. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени опустились в цене на 0,05%, до $43,02 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,8%, прервав трехдневную череду повышений.

Согласно оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на четверг было остановлено около 84,3% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе, как и днем ранее, а также 60,1% газодобывающих мощностей по сравнению с 60,9% в среду. Кроме того, в ожидании урагана "Лаура" были закрыты или сокращены перерабатывающие мощности в объеме примерно 3 млн баррелей в сутки, по оценкам консалтинговой фирмы JBC Energy. Тем не менее нефтяные трейдеры рассчитывают на быстрое восстановление энергетического рынка в Мексиканском заливе.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,485 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,006 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 августа снизился всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,83 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds не изменился за день, составив 702,15 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+1,7%), "Транснефть-001P-09" (+0,2%) и "Автодор-002Р-05" (+0,11%), а в лидерах снижения - облигации "БКЕ-001Р-02" (-1%), "Газпром БО-22" (-0,42%) и "ЕвроХим-001P-06" (-0,38%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ХК Финанс" (SPV-компания Home Credit Group) полностью разместил 3-летние облигации серии 001Р-04 объемом 3 млрд рублей. Размещение началось 26 июня. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 7,5% годовых, купоны квартальные. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001P объемом до 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться сроком до 10 лет.

Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 19,1% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-USDRUB_FIX-182d-001Р-313R на 19 млн рублей (номинальный объем - 100 млн рублей. Выпуск гасится в феврале 2021 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка - 1% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) выставило на 6 октября дополнительную оферту по соглашению с владельцами по облигациям серии БО-ПО1. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу с 7 по 11 сентября включительно. Агент по приобретению "НФК-Сбережения". Цена приобретения - 100% от номинала. Компания 3 декабря 2018 года завершила размещение 5-летних биржевых облигаций серии БО-ПО1 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов. Купоны ежемесячные.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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