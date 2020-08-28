Утренние прогнозы: рынок акций попытается отыграть часть потерь

В пятницу аналитики прогнозируют умеренное повышение рынка акций на старте торгов, но на пробой ближайших сопротивлений у "быков" пока нет сил..

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В пятницу ждем открытия российского рынка акций ростом котировок. Но под вечер в ход торгов может вмешаться фактор пятницы: риски переноса "лонгов" через выходные в связи с неопределенностью развития событий в Белоруссии и отравлением Навального велики. Рекомендуем оставлять в портфелях только защитные бумаги".

Промсвязьбанк: "В пятницу, учитывая умеренно оптимистичные настроения на глобальных рынках, российский рынок попытается отыграть часть потерь минувшего дня. Для индекса Мосбиржи диапазон 3000-3050 пунктов остается актуальным, но при ухудшении конъюнктуры не исключаем тестирования его нижней границы".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,2-0,5%, в диапазоне 3020-3030 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3010, 3000 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3040, 3050 пунктов. После умеренно позитивного открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утреннее состояние внешнего фона пока не настолько благоприятно, чтобы стимулировать агрессивные покупки в акциях российских компаний".

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром российские фондовые индексы, вероятно, умеренно вырастут, отыгрывая улучшение настроений за рубежом. Тем не менее, сил на пробой ближайших сопротивлений "быкам" может и не хватить. В течение сессии инвесторы будут реагировать на макроэкономическую статистику и российские квартальные отчетности. Пока что акциям РФ все еще сложно вернуться к уверенному повышению. Ориентир по индексу Мосбиржи на день - 3000-3085 пунктов. ".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов пятницы в России можно назвать слабо позитивным. Новых стимулов от ФРС нет, но есть уверенность в том, что текущие около нулевые ставки сохранятся в течение очень длительного периода, а также сохранятся программы количественного стимулирования. Иными словами, "порча" доллара продолжится. На этом фоне дорожают контракты на промышленные металлы, нефть стабилизировалась, большинство индексов Азии растут, исключая японские индексы, на которые оказывает давление укрепление иены против доллара. Укрепляются AUD, NZD и CAD, что указывает на покупку риска. Соответственно, можем ждать осторожных попыток российского рынка акций начать пятницу ростом".