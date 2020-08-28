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28 августа 2020 года 11:38
Промсвязьбанк рекомендует покупать акции "ЛУКОЙЛа"
Аналитики Промсвязьбанка рекомендуют покупать акции "ЛУКОЙЛа", целевой уровень - 6080 руб./акцию, говорится в обзоре банка. "Мы оцениваем отчетность "ЛУКОЙЛа" как умеренно негативную, но ожидаем восстановления в 3-4 кварталах на фоне улучшения ценовой конъюнктуры (ждем возврата цен на нефть в 40-42 долл./барр. в терминах среднеквартальных). Более низкие дивиденды, чем ожидалось, могут быть негативно восприняты инвесторами, но опять же мы видим потенциал для роста FCF во 2-м полугодии, что увеличит предполагаемые дивидендные выплаты, - пишут специалисты банка. - И еще мы считаем положительным факт сохранения денежного потока в плюсе, что вообще позволяет компании в текущих сложных условиях делиться с акционерами. Наша рекомендация по бумагам "ЛУКОЙЛа" как одной из самой крепких бумаг, с точки зрения баланса на рынке нефтегаза, дешевой по мультипликаторам, с очень низкой долговой нагрузкой, понятной стратегией развития – "покупать", целевой уровень - 6080 руб./акцию (+17,6% от текущих цен)".
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Компании упоминаемые в новости: ЛУКОЙЛ НК
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