Диапазон торгов Brent на пятницу - $44-46/барр. - Промсвязьбанк

Диапазон торгов нефти марки Brent на пятницу, по мнению аналитиков Промсвязьбанка, составляет $44-46/барр., сообщается в обзоре банка.

"Несмотря на обрушение урагана "Лаура" на Мексиканский залив в четверг, цены на нефть не отскочили, а напротив, вернулись в привычный диапазон $44-46/барр. Это связано с тем, что никаких значимых повреждений ни добывающим, ни перерабатывающим мощностям не было нанесено, а ураган уже понижен до 2 категории. При этом большие запасы нефти в случае затянувшегося восстановления добычи позволяют спокойно обеспечивать загрузку НПЗ. Мы полагаем, что теперь на первый план выйдет восстановление спроса, что актуально ввиду завершения автомобильного сезона. Диапазон по Brent на пятницу - $44-46/барр." - указывают специалисты Промсвязьбанка.