Индекс Мосбиржи в пятницу откроется умеренным повышением в пределах 0,2-0,5% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи в пятницу откроется умеренным повышением в пределах 0,2-0,5%, в диапазоне 3020-3030 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,2-0,5%, в диапазоне 3020-3030 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3010, 3000 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3040, 3050 пунктов. После умеренно позитивного открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утреннее состояние внешнего фона пока не настолько благоприятно, чтобы стимулировать агрессивные покупки в акциях российских компаний", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Специалист также отмечает, что во второй половине пятницы в Европе и в США состоится выход большого количества второстепенных макроэкономических показателей. Среди них косвенное влияние на локальный рынок акций способна оказать лишь публикация финального августовского значения индекса потребительского доверия от Мичиганского университета (17:00 мск).