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Главная / Мнения аналитиков / Рынок акций попытается начать торги пятницы ростом - "Открытие Брокер"
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28 августа 2020 года 09:37
Рынок акций попытается начать торги пятницы ростом - "Открытие Брокер"
Внешний фон перед стартом торгов пятницы в России можно назвать слабо позитивным, говорится в комментарии "Открытие Брокер". "Новых стимулов от ФРС нет, но есть уверенность в том, что текущие около нулевые ставки сохранятся в течение очень длительного периода, а также сохранятся программы количественного стимулирования. Иными словами, "порча" доллара продолжится. На этом фоне дорожают контракты на промышленные металлы, нефть стабилизировалась, большинство индексов Азии растут, исключая японские индексы, на которые оказывает давление укрепление иены против доллара. Укрепляются AUD, NZD и CAD, что указывает на покупку риска. Соответственно, можем ждать осторожных попыток российского рынка акций начать пятницу ростом", - пишет ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.
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28 августа 2020 года 11:01
Спрос на активы РФ находится под давлением из-за отравления Навального и протестов в Белоруссии - BCS GM
(добавлен текст после 2-го абзаца) Спрос на российские активы в течение недели, завершившейся 26 августа 2020 года, находился под давлением из-за отравления Навального и протестов в Белоруссии, сообщается в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова и... читать дальше
.28 августа 2020 года 10:45
Инвестиционная компания Sova Capital возобновляет аналитическое покрытие "РусАла" (MOEX: RUAL), сообщается в обзоре аналитика инвесткомпании Юрия Власова. Прогнозная стоимость акций "РусАла", рассчитанная экспертом, составляет 5,3 гонконгского доллара за штуку, рекомендация для этих бумаг дается... читать дальше
.28 августа 2020 года 10:30
Спрос на активы РФ находится под давлением из-за отравления Навального и протестов в Белоруссии - BCS GM
прос на российские активы в течение недели, завершившейся 26 августа 2020 года, находился под давлением из-за отравления Навального и протестов в Белоруссии, сообщается в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия... читать дальше
.28 августа 2020 года 10:15
Диапазон торгов нефти марки Brent на пятницу, по мнению аналитиков Промсвязьбанка, составляет $44-46/барр., сообщается в обзоре банка. "Несмотря на обрушение урагана "Лаура" на Мексиканский залив в четверг, цены на нефть не отскочили, а напротив, вернулись в привычный диапазон $44-46/барр. Это... читать дальше
.28 августа 2020 года 10:00
Рубль на внешнем позитиве и частичном закрытии коротких позиций в пятницу будет тестировать на прочность уровень 74,5 руб./$1, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Объявление ФРС о смягчении таргета по инфляции способствовало ослаблению доллара к основным валютам и поддержало спрос на... читать дальше
.28 августа 2020 года 09:49
Индекс Мосбиржи в пятницу откроется умеренным повышением в пределах 0,2-0,5%, в диапазоне 3020-3030 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,2-0,5%, в диапазоне 3020-3030 пунктов. В качестве ближайших поддержек... читать дальше
.28 августа 2020 года 09:28
Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) HeadHunter с $25,5 до $27 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Рекомендация "покупать" для бумаг рекрутингового сервиса аналитиками была подтверждена. По данным... читать дальше
.28 августа 2020 года 09:17
Завершение налогового периода и политические риски в ближайшие дни могут увести доллар-рубль выше 76 руб./$1 - "Алор Брокер"
Рубль в паре с долларом в четверг отыграл часть предыдущих потерь и даже сумел закрыть день чуть ниже отметки 75 руб./$1, констатирует главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "С утра пятницы ждем продолжения укрепления рубля, но под вечер желание переждать выходные в твердой валюте... читать дальше
.28 августа 2020 года 09:03
лавный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов в пятницу ждет открытия российского рынка акций ростом котировок. Но под вечер, по его мнению, в ход торгов может вмешаться фактор пятницы: риски переноса "лонгов" через выходные в связи с неопределенностью развития событий в Белоруссии и отравлением... читать дальше
.27 августа 2020 года 19:37
Москва. 27 августа. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль растет к бивалютной корзине благодаря усилению склонности инвесторов к риску после выступления главы ФРС США Джером Пауэлла. читать дальше
.27 августа 2020 года 19:17
Москва. 27 августа. Рынок акций РФ в четверг снизился вслед за нефтью и фондовой Европой, хотя в США продолжился подъем к новым максимумам на фоне заявлений главы Федрезерва Джерома Пауэлла; лидировали в откате ранее перегретые бумаги "Яндекса". читать дальше
.27 августа 2020 года 19:08
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) с $84 до $77 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "держать" для этих бумаг аналитиками была оставлена без изменения. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время... читать дальше
.27 августа 2020 года 18:45
налитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов считает, что в пятницу с высокой вероятностью американская валюта пойдет в рост и сможет закрепиться в диапазоне 75,5-76 руб./$1, а по евро возможен умеренный подъем к отметке 89 руб./EUR1, говорится в комментарии компании. читать дальше
.27 августа 2020 года 18:40
Москва. 27 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг слегка скорректировались вверх после падения в предыдущие несколько дней, спровоцированного возросшими геополитическими рисками и нестабильной конъюнктурой мировых долговых рынков. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.27 августа 2020 года 18:17
Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) с 0,88 рубля до 0,96 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По прогнозам аналитиков, дивидендная доходность акций... читать дальше
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