Индекс S&P 500 достиг нового рекорда закрытия

Американский фондовый рынок завершил волатильную сессию в четверг преимущественно в плюсе. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют разнонаправленные изменения. Цены на нефть эталонных марок демонстрируют разнонаправленные изменения в пятницу

Американский фондовый рынок завершил волатильную сессию в четверг преимущественно в плюсе, при этом индекс S&P 500 достиг очередного рекордного уровня закрытия.

Инвесторы оценивали заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, а также последние статистические данные из США.

В ходе выступления на онлайн-мероприятии, организованном Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити, в четверг Пауэлл заявил, что регулятор одобрил новую стратегию денежно-кредитной политики, допускающую, что инфляция в США может в определенные периоды превышать 2%-ный целевой показатель.

"Поскольку экономическая ситуация постоянно находится в движении, стратегия Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) для достижения целей денежно-кредитной политики должна адаптироваться к возникающим новым вызовам", - сказал Пауэлл.

Центром новой стратегии Федрезерва является изменение подхода к таргетированию инфляции. Долгосрочной целью американского центробанка по-прежнему остается инфляция на уровне 2%, отметил Пауэлл.

Симпозиум, организуемый ФРБ Канзас-Сити, ежегодно собирает в Джексон-Хоуле глав мировых центробанков, министров финансов, научных деятелей и участников финансового рынка. В этом году мероприятие проходит в режиме онлайн 27-28 августа, его тема - "Двигаясь в следующее десятилетие: последствия денежно-кредитной политики".

Опубликованные в четверг статданные указали на рекордное падение ВВП США во втором квартале.

Экономика США во втором квартале 2020 года рухнула на 31,7% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США. Оценка снижения американской экономики была немного улучшена по сравнению с предварительно объявленными 32,9%. Тем не менее, это рекордные темпы падения ВВП США.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали пересмотра оценки снижения американского ВВП до 32,5%, респонденты The Wall Street Journal - до 32,4%.

Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 22 августа, снизилось на 98 тыс. и составило 1,006 млн человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 1,104 млн, а не 1,106 млн, как сообщалось изначально.

Эксперты ожидали снижения показателя до 1 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Котировки акций Abbott Laboratories (SPB: ABT) подскочили на 7,9% по итогам торгов в четверг на новостях о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало компании разрешение на использование в экстренных случаях нового экспресс-теста на коронавирус.

Акции американского производителя косметики и парфюмерии Coty Inc. (SPB: COTY) подешевели на 8,1%. Финансовые результаты компании в четвертом финквартале не оправдали прогнозов рынка на фоне падения продаж из-за пандемии коронавируса.

Цена бумаг владельца сети дисконтных магазинов Dollar General (SPB: DG) Corp. снизилась на 1,4%. Компания увеличила чистую прибыль и выручку во втором квартале, при этом оба показателя превзошли ожидания аналитиков.

Бумаги другого ритейлера - Dollar Tree (SPB: DLTR) Inc., потеряли в цене 7,2%. Прибыль и выручка компании во втором квартале оказались лучше, чем ожидалось, но компания сообщила, что количество посетителей сократилось в условиях пандемии.

Рыночная стоимость Abercrombie & Fitch Co. подскочила на 8,1%. Американский ритейлер одежды во втором квартале зафиксировал неожиданную прибыль, а его выручка оказалась лучше прогнозов рынка.

Акции производителя мяса птицы Sanderson Farms (SPB: SAFM) подорожали на 5,8%. Компания отчиталась о превысивших прогнозы прибыли и выручке в третьем финквартале, несмотря на перебои в работе в связи с закрытием ресторанов из-за пандемии COVID-19.

Капитализация Tiffany & Co. (SPB: TIF) выросла на 1,4%. Вторая по величине в мире сеть розничной торговли ювелирными изделиями вернулась на прибыльный уровень во втором финквартале благодаря последовательному ежемесячному увеличению продаж по всему миру в период с мая по июль.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов вырос на 160,35 пункта (0,57%) - до 28492,27 пункта. Значение индикатора в ходе сессии поднималось вплоть до отметки 28633,85 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 5,82 пункта (0,17%) и составил 3484,55 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 39,72 пункта (0,34%), закрывшись на отметке 11625,34 пункта после достижения рекордного сессионного максимума на уровне 11730,01 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют разнонаправленные изменения, при этом японский и австралийский рынки снижаются.

Основное влияние на настроения инвесторов оказало выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

В ходе выступления на онлайн-мероприятии, организованном Федеральным резервным банком Канзаса, в четверг он заявил, что регулятор одобрил новую стратегию денежно-кредитной политики, допускающую, что инфляция в США может в определенные периоды превышать 2%-ный целевой показатель. "Поскольку экономическая ситуация постоянно находится в движении, стратегия Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) для достижения целей денежно-кредитной политики должна адаптироваться к возникающим новым вызовам", - сказал Пауэлл.

Центром новой стратегии Федрезерва является изменение подхода к таргетированию инфляции. Долгосрочной целью американского центробанка по-прежнему остается инфляция на уровне 2%, отметил Пауэлл.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:30 мск опустился на 1,1%. Ранее в ходе торгов его падение достигало 2,6% на новости о вероятной отставке премьер-министра страны Синдзо Абэ из-за состояния здоровья.

По сообщениям NHK и других местных СМИ, он может объявить об этом в течение дня. Абэ, которому сейчас 65 лет, в августе дважды ложился в больницу. При этом в его окружении не исключали, что из-за состояния здоровья он не сможет завершить премьерские полномочия. Абэ занимает пост главы японского правительства самое длительное в новейшей истории страны время, он находится на этом посту на протяжении почти восьми лет.

Акции инвестиционно-технологической SoftBank Group дешевеют на 2,9%, производителя полупроводников Advantest Corp. - на 1,7%, автомобильной Toyota Motor Corp. - на 0,1%, выпускающей потребительскую электронику Sony Corp. - на 2,9%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:44 мск увеличился на 0,6%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 1,1%.

Котировки бумаг China Mengniu Dairy Group, основного производителя молочной продукции в КНР, растут на 11,8% и являются лидерами подъема на бирже Гонконга.

Кроме того, дорожают бумаги страховщика AIA Group (+4,5%), девелопера Sands China (+3,6%), банков HSBC (+2,3%) и Hang Seng Bank (+3,3%).

Интернет-гигант Tencent Holdings Ltd. сделал предложение о покупке Leyou Technologies Holdings, которое оценивает этого разработчика видеоигр в 11,61 млрд гонконгских долларов ($1,5 млрд). Tencent готова заплатить по $3,3219 за каждую акцию Leyou Technologies. После покупки компания планирует провести делистинг Leyou Technologies с Гонконгской фондовой биржи.

Котировки акций Leyou Technologies в ходе торгов повышаются на 1,6% - до $3,23. Капитализация Tencent сократилась на 1,7%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:49 мск увеличился на 0,4%.

Рыночная стоимость автопроизводителей Hyundai Motor и Kia Motors поднимается соответственно на 4,6% и 1,7%.

Между тем австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов опустился на 0,85%.

Цена бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 1,8% и 2,2% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют разнонаправленные изменения в пятницу, трейдеры продолжают следить за новостями об урагане "Лаура".

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 МСК в пятницу составляет $45,11 за баррель, что на $0,02(0,04%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,55 (1,2%).

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $0,08 (0,19%), до $42,96 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,35 (0,8%), прервав трехдневную череду повышений.

Сила урагана "Лаура" снизилась с четвертой до второй категории после того, как он обрушился на побережье американского штата Луизиана, но ураган продолжает двигаться вглубь штата, сообщил телеканал CNN со ссылкой на Национальный центр наблюдения за ураганами. Сохраняется вероятность опасных штормов вдоль большей части побережья Луизианы.

По данным американских СМИ, ураган уже не считается катастрофическим, однако по-прежнему его последствия могут быть чрезвычайно опасными.

Согласно оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на четверг было остановлено около 84,3% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе, как и днем ранее, а также 60,1% газодобывающих мощностей по сравнению с 60,9% в среду. Кроме того, в ожидании урагана были закрыты или сокращены перерабатывающие мощности в объеме примерно 3 млн баррелей в сутки, по оценкам консалтинговой фирмы JBC Energy.

Тем не менее трейдеры рассчитывают на быстрое восстановление энергетического рынка в Мексиканском заливе.

"Традиционно ураганы приводят к повсеместной остановке мощностей, но производство немедленно восстанавливается в течение нескольких дней, и долгосрочного нарушения поставок не происходит", - отмечает главный финансовый директор Velandera Energy Маниш Радж, которого цитирует MarketWatch.

По его словам, объекты нефтедобычи, нефтеперерабатывающие заводы и энергетические инфраструктурные проекты рассчитаны на то, чтобы выдержать такие суровые погодные условия. Учитывая это, "не следует ожидать широкомасштабного ущерба объектам".

Реакция нефтяных цен на ураган и опубликованные в среду данные, показавшие значительное сокращение запасов нефти и бензина в США, была "на удивление спокойной", говорит сырьевой аналитик Commerzbank Ойген Вайнберг.

По словам аналитиков JBC, опыт прошлых ураганов показывает, что добычу нефти можно быстро увеличить после шторма, как и нефтепереработку, хотя возможные последствия, в том числе повреждение оборудования в результате затопления, может препятствовать восстановлению.