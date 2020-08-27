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27 августа 2020 года 19:17

Рынок акций РФ в четверг снизился вслед за Европой и нефтью, индекс МосБиржи откатился к 3010п

Москва. 27 августа. Рынок акций РФ в четверг снизился вслед за нефтью и фондовой Европой, хотя в США продолжился подъем к новым максимумам на фоне заявлений главы Федрезерва Джерома Пауэлла; лидировали в откате ранее перегретые бумаги "Яндекса".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3012,01 пункта (-1,3%), индекс РТС - 1264,86 пункта (-0,7%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 2,3% на фоне укрепления рубля.

Доллар упал до 75,06 рубля (-0,32 рубля), золото просело до $1936,2 за тройскую унцию (-0,8%).

Президент РФ Владимир Путин в интервью ВГТРК в четверг заявил, что спад российской экономики в 2020 году может составить 5-6%, при этом пик экономических проблем уже пройден, начинается восстановление. Глава Минэкономразвития Максим Решетников на молодежном форуме "iВолга" заявил, что восстановление экономики РФ после ограничений на фоне COVID-19 происходит по более оптимистичной траектории, чем ожидали власти.

Подешевели акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-2,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2%), "Яндекса" (-1,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,7% и -0,5% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (-1,69%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "Мосбиржи" (-1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4%).

"ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) во втором квартале 2020 года показал чистый убыток, относящийся к акционерам, составивший 18,7 млрд руб., в результате чистый убыток за полугодие составил 64,7 млрд руб. по сравнению с чистой прибылью 330,5 млрд руб. за аналогичный период 2019 года, сообщила компания.

Свободный денежный поток (FCF) "ЛУКОЙЛа" в первом полугодии составил 81 млрд рублей, что на 73,7% ниже, чем за тот же период 2019 года, сообщила НК. Скорректированный FCF, который является основой для выплаты дивидендов компании, за первое полугодие составил 32 млрд руб.

Согласно новой дивидендной политике "ЛУКОЙЛа", на дивиденды должно направляться не менее 100% скорректированного свободного денежного потока. Таким образом, промежуточные дивиденды по итогам полугодия могут составить 46,18 руб. на акцию (уставный капитал НК составляет 693 млн обыкновенных акций).

Перед публикацией отчетности аналитики полагали, что свободный денежный поток компании позволит выплатить промежуточные дивиденды в размере 63-100 рублей на акцию.

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по МСФО в I полугодии 2020 г. выросла на 59,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 46,8 млрд руб., следует из отчета компании. EBITDA увеличилась на 33,3%, до 67,7 млрд руб. Результаты "РусГидро" оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал EBITDA компании на уровне 63,3 млрд руб., чистую прибыль - 43,9 млрд руб.

ПАО "РусГидро" сохраняет планы выплатить дивиденды по итогам 2019 г. в размере 3,62 копейки на акцию, следует из презентации компании.

Подросли в четверг акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%).

В четверг на бирже без учета дивидендов торговались акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%, до 18,175 тыс. рублей; дивиденды за второе полугодие 2019 года - 244,75 рубля на акцию).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, снижение российского рынка акций в четверг ускорилось на фоне падения европейских индексов и дешевеющей нефти. Оптимизм в бумагах "Россетей" и ГДР Mail.ru Group (MOEX: MAIL) связан с включением их в расчетную базу индекса МосБиржи вместе с Petropavlovsk (MOEX: POGR) и Qiwi (MOEX: QIWI).

В среднесрочной перспективе вероятность укрепления рубля возрастает, а его ослабления - снижается. Европейские инвесторы ждут заявлений в рамках виртуального симпозиума центральных банков в Джексон-Хоуле.

Нефтяной порт Артур в Техасе находится непосредственно на пути урагана "Лаура". Некоторые участки побережья, где располагаются НПЗ и СПГ-терминалы, могут оказаться под слоем воды в несколько метров, что способно нанести существенный урон. Соответственно, на американском рынке пока не испытывают беспокойства по поводу запасов, но вот перерабатывающая отрасль может пострадать, что может привести к необходимости импорта топлива из других стран. Соответственно, возрастает вероятность расширения разрыва между WTI и Brent.

Переоценка ВВП США за второй квартал оказалась лучше ожиданий, что подогрело американские акции. Кроме того, председатель ФРС озвучил более высокую терпимость к инфляции, а также некоторые меры, которые придут экономике на помощь, если в Конгрессе продолжит буксовать проект экономической поддержки, отмечает Кочетков.

По словам главного экономиста ИК "Русс-инвест" Александра Арутюняна, те участники рынка, кто ожидал, что Федрезерв в очередной раз озвучит новые программы стимулирования или увеличит суммы выделяемых денежных средств в рамках ранее одобренных программ, оказались разочарованы. А те, кто ожидал от Пауэлла новой концепции кредитно-денежного регулирования, в частности, в области инфляционного таргетирования, получили материал для размышления.

В своей речи председатель ФРС обратил внимание, что снижение долгосрочной инфляции, резкое снижение процентных ставок (в том числе безрисковой процентной ставки) практически не оставили ФРС возможности использовать такой инструмент, как понижение процентной ставки. Поэтому комитет по открытым рынкам ФРС США единодушно принял решение одобрить новую концепцию кредитно-денежного регулирования (Statement on Longer-Run Goals and Monetary Policy Strategy). Цели политики остаются прежними - поддержание занятости и стабильности цен.

Разница заключается в том, как ФРС будет оценивать достижение своих целей. Во-первых, ФРС фактически отказывается использовать кривую Филипса для оценки ситуации на рынке труда и не считает нужным устанавливать конкретный цифровой критерий для оценки нормальной безработицы (ранее ФРС ориентировалась на 5,5%). Во-вторых, цель по долгосрочной инфляции по-прежнему остается в районе 2% в годовом измерении, но ФРС переходит к средней оценке долгосрочной инфляции. Этот пассаж точно должен понравиться инвесторам, поскольку получается, что если в ближайшие несколько лет инфляция вдруг подпрыгнет (что не исключено из-за массированного расширения денежного предложения, то есть вливания денег), то ФРС, исходя из такого понимания, не должна повышать процентные ставки, отмечает Арутюнян.

По мнению ведущего эксперта по международным рынкам компании "БКС брокер" Оксаны Холоденко, речь Пауэлла вдохновила инвесторов США на покупки - американские индексы растут, причем S&P 500 протестировал 3500 пунктов.

Глава ФРС сообщил о новых целевых параметрах политики регулятора. Ранее инфляции таргетировалась на уровне 2% в годовом измерении. В пересмотренном заявлении говорится, что после периодов, когда инфляция постоянно опускалась ниже 2%, монетарная политика, вероятно, будет нацелена на достижение умеренной инфляции выше 2% в течение некоторого времени. Это означает, что ФРС не будет спешить поднимать процентные ставки сразу после достижения целевого ориентира по инфляции.

Дополнительным позитивным фактором стало то, что американский регулятор одобрил использование в чрезвычайных ситуациях 15-минутный тест компании Abbott на COVID-19, который будет стоить $5, отмечает эксперт.

В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 0,8%), "минусует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,6-0,8%), но продолжился подъем в США (индекс S&P 500 прибавил 0,6% и впервые превысил 3500 пунктов) в свете выступления главы ФРС США.

Оценка снижения ВВП США во втором квартале была улучшена до 31,7% с 32,9%, тогда как ожидалось 32,5%.

Число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило 1,006 млн при прогнозах показателя на уровне 1,0 млн после 1,104 млн неделей ранее.

Как заявил глава ФРС Пауэлл в четверг, долгосрочной целью регулятора остается инфляция на уровне 2%, при этом ФРС будет проводить комплексный анализ свой стратегии примерно каждые пять лет. Новая стратегия ФРС допускает подъем инфляции выше 2%, что уравновесит ее падение ниже 2% в другие периоды, отметил Пауэлл.

Нефть в четверг падала после известий об ослаблении урагана "Лаура" в Мексиканском заливе, цена Brent локально падала ниже $45 за баррель, а к 18:50 МСК находилась на $0,7 ниже уровня суточной давности. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent составила $45,17 за баррель (-1% и -0,5% накануне), октябрьская цена WTI - $43,06 за баррель (-0,8% и +0,1% в среду).

В четверг утром ураган "Лаура", которому была присвоена четвертая категория, обрушился на побережье американского штата Луизиана. Более 80% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе и почти 3 млн баррелей в сутки перерабатывающих мощностей было остановлено с приближением урагана, пишет агентство Bloomberg.

Однако к вечеру в четверг сила урагана "Лаура" снизилась с четвертой до второй категории, он продолжает двигаться вглубь штата, сообщает CNN со ссылкой на Национальный центр наблюдения за ураганами. Сохраняется вероятность опасных штормов вдоль большей части побережья Луизианы. По данным американских СМИ, ураган уже не считается катастрофическим, однако по-прежнему его последствия могут быть чрезвычайно опасными.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (-4,2%), акции ПАО "Уралкуз" (MOEX: URKZ) (-2,9%), "Бест эффортс банка" (MOEX: ALBK) (-2,6%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-2,5%).

Выросли бумаги ПАО "Наука-связь" (MOEX: NSVZ) (+13,3%), Росбанка (MOEX: ROSB) (+5,1%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+4,8%), ПАО НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+3,9%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+3,5%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+2,2%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+1,9%).

Производитель алкоголя "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+1,3%) в первом полугодии 2020 года увеличил выручку по МСФО на 20,4% по сравнению с показателем за первое полугодие 2019 года, до 37,819 млрд рублей, следует из отчетности компании. Чистая прибыль "Белуги" выросла на 1,8%, до 460 млн рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 66,132 млрд рублей (из них 10,932 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 11,451 млрд рублей - на бумаги "Яндекса").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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