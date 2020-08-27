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27 августа 2020 года 09:36

Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 27 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в среду, при этом индикаторы S&P 500 и Nasdaq Composite вновь обновили рекордные максимумы. Инвесторов воодушевили хорошие отчеты компаний и превзошедшие прогнозы статистические данные. Статданные, обнародованные в среду, показали, что объем заказов на товары длительного пользования в США в июле подскочил на 11,2% по сравнению с предыдущим месяцем, продолжив восстанавливаться после резкого снижения в марте и апреле. В июне, согласно пересмотренным данным, показатель вырос на 7,7%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 4,3%, респонденты MarketWatch - на 4,8%.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на мероприятии Федерального резервного банка Канзас-Сити. Симпозиум, организуемый ФРБ Канзас-Сити, ежегодно собирает в Джексон-Хоуле глав мировых центробанков, министров финансов, научных деятелей и участников финансового рынка. В этом году мероприятие пройдет в режиме онлайн 27-28 августа, его тема - "Двигаясь в следующее десятилетие: последствия денежно-кредитной политики". Пауэлл, как ожидается, будет говорить в своем выступлении о давно начатом пересмотре стратегии Федрезерва.

Вместе с тем фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг меняются разнонаправленно в ожидании выступления председателя ФРС Пауэлла на мероприятии Федерального резервного банка Канзас-Сити. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК увеличился на 0,5%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 0,9%. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,43%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:38 МСК уменьшился на 0,9%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов поднялся на 0,1%.

В свою очередь цены на нефть изменяются разнонаправленно на торгах в четверг, но остаются вблизи максимумов за пять месяцев, трейдеры следят за новостями, касающимися урагана Лаура. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в четверг составила $45,72 за баррель, что на 0,18% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 0,5%. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к 8:14 МСК снизились в цене на 0,09% - до $43,35 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 0,09%.

Ураган, которому уже присвоена четвертая категория, усилился в среду. Американские нефтегазовые компании в Мексиканском заливе были вынуждены приостановить работу почти 90% добывающих мощностей. Поддержку ценам на нефть накануне оказали данные о коммерческих запасах в США. Запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 4,69 млн баррелей - до 507,76 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 4,58 млн баррелей и составили 239,18 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 1,39 млн баррелей, до 179,2 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 2,59 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,75 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 50 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду упала почти в 1,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,904 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,282 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 августа вырос всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,86 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,03%, поднявшись до 702,15 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-13R" (+0,68%), "БКЕ-001Р-02" (+0,6%) и "Газпром БО-22" (+0,5%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-0,88%), "Транснефть-001P-09" (-0,44%) и "Автодор-002Р-05" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Бизнес-Недвижимость" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 4 года объемом 4 млрд рублей на уровне 7,9% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,14% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 20% от номинальной стоимости гасятся в даты выплат 10-го, 12-го и 14-го купонов, 40% - при погашении выпуска. Возможно досрочное погашение облигаций по требованию владельцев в случае потери контроля над эмитентом со стороны АФК "Система" (MOEX: AFKS) и в случае потери контроля эмитентом в АО "Мосдачтрест". Сбор заявок на облигации прошел 26 августа. Техразмещение предварительно запланировано на 28 августа. Ранее компания не выходила на долговой рынок.

ВТБ (MOEX: VTBR) 28 августа планирует начать размещение облигаций серии Б-1-99 со сроком обращения 1 год объемом 10 млрд рублей. Размещение завершится не позднее чем на 30-й день с даты начала размещения. Облигации будут размещаться по открытой подписке. Ставка 1-го купона установлена на уровне 4,65% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежемесячные.

ООО "ИСК "ПетроИнжиниринг" планирует провести в сентябре сбор заявок на 3-летние облигации серии 01 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 450 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ. Компания уже проводила премаркетинг данного выпуска в феврале текущего года. Ориентир ставки 1-го купона с февраля не изменился. Других облигаций эмитента в обращении нет.

Металлинвестбанк установил ставку 5-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 5,75% годовых. Выпуск БО-03 объемом 2,7 млрд рублей и сроком обращения 5 лет был размещен в сентябре 2018 года. Ставка текущего купона составляет 6,40% годовых. Других выпусков облигаций банка в обращении нет.

ООО "Инвестторгстрой" (Екатеринбург) установило ставку 7-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 9,25% годовых. Размещение 15-летнего выпуска объемом 1 млрд рублей прошло в марте 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 12,75% годовых. Ставки 2-60-го купонов определяются как величина установленной Банком России ключевой ставки (в процентах годовых) по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню очередного купонного периода, плюс 5%. Купоны квартальные.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 13-го купона биржевых облигаций серии 001P-06 в размере 5,75% годовых. Компания завершила размещение 15-летнего выпуска объемом 20 млрд рублей в сентябре 2017 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 10,5% годовых. Ставки 2-60-го купонов облигаций определяются как ключевая ставка ЦБ (действующая на 15-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода), + 1,5%. Купоны - квартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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