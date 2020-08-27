Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике фишек

Москва. 27 августа. Рынок акций РФ утром в четверг консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних торговых площадок; инвесторы ожидают свежей статистики из США и новостей со стартующего в четверг симпозиума ФРБ Канзас-Сити в Джексон-Хоуле.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3044,47 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1276,83 пункта (+0,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,7%.

Доллар стоит 75,12 рубля (-0,26 рубля), золото - $1954,7 за тройскую унцию (+0,1%).

Просели акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2% и -0,3% "префы").

Выросли акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,7% и +1% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%).

В четверг отчеты за первое полугодие по МСФО опубликуют "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), "РусГидро" (в 14:00 МСК, телефонная конференция в 16:00 МСК), ритейлер "О'Кей" (телефонная конференция в 17:00 МСК).

В четверг на бирже без учета дивидендов торгуются акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%, до 18,282 тыс. рублей; дивиденды за второе полугодие 2019 года - 244,75 рубля на акцию).

По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в четверг на рынке акций РФ можно ожидать смешанных торгов. Мировые рынки постепенно выкупают падение из-за пандемии, но при этом риск перекупленности возрастает. Из рекомендаций эксперт советует накапливать акции "РусГидро" и "ЛУКОЙЛа", а также частично фиксировать прибыль по бумагам "Яндекса".

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, для индекса МосБиржи ближайшим сопротивлением выступает отметка 3060 пунктов, выше которой рынку пока будет трудно закрепиться.

В четверг инвесторы ожидают выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле. Есть вероятность, что он даст намеки на постепенное сворачивание сверхмягкой монетарной политики. Кроме того, ожидается публикация второй оценки ВВП США за второй квартал.

В целом никаких сюрпризов эти мероприятия не преподнесут, но американский рынок в последние дни сильно перекуплен, и любую информацию американские инвесторы могут оценить с негативной точки зрения, придумав себе повод для коррекции. Тем не менее, снижение может оказаться несильным и непродолжительным.

Лучше рынка должны быть акции нефтяных компаний, которых поддержит относительно дорогая для последнего времени нефть. На сезоне ураганов в США котировки "черного золота" держатся в районе $46 за баррель Brent. Рубль продолжает находиться в нисходящем тренде, но вероятен небольшой коррекционный отскок в ближайшее время - доллару неплохо бы протестировать сверху вниз отметку 75 руб./$1, считает Антонов.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, в середине августа "быки" пытались пробить июньские максимумы индекса РТС, но неудачно. С тех пор индекс РТС пребывает в боковом диапазоне. Оснований для паники нет - ухудшение информационного фона вокруг России компенсируются высокими ценами на нефть и ростом американского фондового рынка. Ожидается, что ураганы "Марко" и "Лаура" нанесут значительный ущерб энергетической промышленности США. Из Мексиканского залива нефтяники эвакуируют оборудование для добычи, а на восстановление нефтедобычи впоследствии потребуется несколько недель, и этот факт является страховкой от обвала нефтяных цен.

К этому следует добавить и осторожный оптимизм нефтетрейдеров в отношении нового раунда переговоров между США и Китаем. В последние два месяца нефтяные цены Brent двигаются в рамках восходящего коридора с верхней границей $48,6 и нижней $44,3 за баррель. Кроме того, "быков" страхует поддержка $41,3 за баррель. Начиная с июля 95% времени график нефти находится в верхнем конверте Боллинджера (зоне "быков"). Возможно, после окончания сезонов ураганов и тропических штормов ситуация изменится и цены перейдут в зону "медведей".

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 пока неоднозначная - наблюдается сокращение заболеваемости в США и странах Латинской Америки, но одновременно начался рост заболеваемости в Испании, Франции и некоторых других европейских странах. Если заболеваемость начнется снижаться во всех странах, то инвесторы будут продавать золото и покупать рисковые активы, что приведет к углублению коррекции золота до уровня $1840 за унцию. Если в своем выступлении Пауэлл не намекнет на новые меры поддержки экономики, то технологический сектор в США легко может сорваться в нисходящую коррекцию, считает Верников.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в четверг нейтральный: сырьевые контракты дорожают, однако многие азиатские и европейские индексы под давлением. Впрочем, рост прибыли китайских предприятий говорит об улучшении сырьевого спроса. Вероятно, что основная волатильность будет наблюдаться во второй половине дня на фоне выступления председателя ФРС Пауэлла. В корпоративном плане интерес представляют отчеты "ЛУКОЙЛа" и "РусГидро".

От главы Федрезерва США ждут деталей будущих изменений в политике регулятора в части изменения терпимости к инфляции, а также вероятные заявления о мерах ФРС, если в Конгрессе не смогут договориться об очередных фискальных стимулах.

Нефть пока пытается удержаться от снижения, чему способствует ураган "Лаура" в Мексиканском заливе - ожидается, что он может достигнуть четвертой и даже пятой категории. Самое неприятное для нефтяной индустрии состоит в том, что нефтеперевалочный порт Артур стоит непосредственно на его пути. На рынке опасаются, что разрушительный ураган может привести к повреждениям прибрежных НПЗ, что в краткосрочной перспективе снизит спрос на нефть. Перед ураганом работу остановили нефтеперерабатывающие предприятия с общим объемом переработки 2,9 млн баррелей в сутки. Соответственно, запасы нефти даже могут увеличиться, отмечает Кочетков.

В среду в США индексы выросли, S&P 500 (+1%) и Nasdaq (+1,7%) в очередной раз обновили рекордные максимумы. Инвесторов воодушевили хорошие отчеты компаний и превзошедшие прогнозы статистические данные, пишет Trading Economics.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на выступление председателя Федеральной резервной системы на мероприятии Федерального резервного банка Канзас-Сити. Симпозиум, организуемый ФРБ Канзас-Сити, ежегодно собирает в Джексон-Хоуле глав мировых центробанков, министров финансов, научных деятелей и участников финансового рынка. В этом году мероприятие пройдет в режиме онлайн 27-28 августа, его тема - "Двигаясь в следующее десятилетие: последствия денежно-кредитной политики".

Пауэлл, как ожидается, будет говорить в своем выступлении о давно начатом пересмотре стратегии Федрезерва.

В последние недели инвесторы становятся более уверенными в том, что ФРС и другие крупные центробанки продолжат поддерживать экономику за счет удержания процентных ставок на низких уровнях и покупки государственных облигаций и других форм долговых обязательств, пишет The Wall Street Journal.

Статданные, обнародованные в среду, показали, что объем заказов на товары длительного пользования в США в июле подскочил на 11,2% по сравнению с предыдущим месяцем, продолжив восстанавливаться после резкого снижения в марте и апреле. В июне, согласно пересмотренным данным, показатель вырос на 7,7%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 4,3%, респонденты MarketWatch - на 4,8%.

В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40 просели на 0,2%, DAX подрос на 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%) в ожидании выступления главы ФРС США.

Прибыль крупных промышленных предприятий Китая (годовая выручка которых превышает 20 млн юаней) увеличилась в июле по итогам третьего месяца подряд благодаря восстановлению автомобильной отрасли и росту спроса на электронику, при этом темпы подъема были максимальными за два года. Совокупная прибыль промпредприятий увеличилась на 19,6% в годовом выражении и составила 589,51 млрд юаней ($85,56 млрд), свидетельствуют данные Государственного статистического управления.

Между тем в январе-июле она сократилась на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,1 трлн юаней. В первом полугодии текущего года падение составляло 12,8%.

Нефть утром в четверг остается вблизи максимумов за 5 месяцев, инвесторы следят за новостями, касающимися урагана "Лаура" в Мексиканском заливе; цена Brent находится вблизи уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов "Мосбиржи" в среду. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $45,87 за баррель (+0,5% и -0,5% накануне), октябрьская цена WTI - $43,44 за баррель (+0,1% и +0,1% в среду).

Ураган, которому уже присвоена четвертая категория, усилился в среду. Американские нефтегазовые компании в Мексиканском заливе были вынуждены приостановить работу почти 90% добывающих мощностей, пишет Trading Economics.

Поддержку ценам на нефть накануне оказали данные Минэнерго США, показавшие сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 4,69 млн баррелей при прогнозах снижения на 2,6-3,7 млн баррелей, резервы бензина снизились на 4,58 млн баррелей при ожидавшемся снижении на 1,75 млн баррелей.

Между тем опасения по поводу роста числа заражений коронавирусом в мире и случаях повторного заражения ограничивают рост котировок.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Бэст эффортс банка" (+7,7%), Росбанка (MOEX: ROSB) (+7,7%), ГДР Mail.ru Group (MOEX: MAIL) (+4%), акции ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+3,8%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,9%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+1,7%), бумаги Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+1,2%).

Подешевели бумаги ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-4,1%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (-3,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 10,328 млрд рублей (из них 2,142 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 2,004 млрд рублей - на бумаги "Яндекса").