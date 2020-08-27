Рубль днем развернулся вверх к доллару и усилил рост к евро в ожидании новых сигналов с внешних рынков

Москва. 27 августа. Доллар после небольшого утреннего укрепления развернулся вниз, евро увеличил ослабление на "Московской бирже" в четверг днем, рубль растет к бивалютной корзине на фоне фиксации прибыли после сильного падения накануне и в ожидании новых сигналов с внешних рынков.

Курс доллара США составил 75,12 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 25,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,73 руб./EUR1, подешевев на 50,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 37 копеек - до 81,25 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 28 августа на 30,25 копейки, до 75,2354 руб./$1, и уменьшил курс евро на 22,94 копейки, до 88,996 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на дневных торгах на фоне фиксации прибыли после сильного падения по итогам торгов среды. Участники торгов ждут новых сигналов с внешних рынков, в первую очередь, выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на стартующем в четверг мероприятии Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити.

Симпозиум, организуемый ФРБ Канзас-Сити, ежегодно собирает в Джексон-Хоуле глав мировых центробанков, министров финансов, научных деятелей и участников финансового рынка. В этом году мероприятие пройдет в режиме онлайн 27-28 августа, его тема - "Двигаясь в следующее десятилетие: последствия денежно-кредитной политики".

Пауэлл, как ожидается, будет говорить в своем выступлении о давно начатом пересмотре стратегии Федрезерва.

"В Джексон-Хоуле начинается двухдневный экономический симпозиум, который в этом году будет проводиться скорее виртуально, чем непосредственно, в соответствующем курортном городке в штате Вайоминг. Как уже отмечалось, ожидается, что на этом мероприятии председатель ФРС США Джером Пауэлл представит новые принципы регулирования инфляционных процессов. Президент США Дональд Трамп в четверг вечером должен выступить с заключительным словом на съезде Республиканской партии. В рамках этого выступления вполне можно ожидать выпадов против Китая, а высказывания на российскую тематику, на наш взгляд, маловероятны. Участники рынка также продолжают следить за развитием событий в Белоруссии и состоянием здоровья российского оппозиционера Алексея Навального", - отмечают аналитики Sberbank Investment Research.

В то же время, рубль почти не отреагировал на интервью президента России Владимира Путина телеканалу ВГТРК. Спад российской экономики в 2020 году может составить 5-6%, но пик проблем в российской экономике уже пройден, начинается восстановление, заявил президент РФ.

"Вся мировая экономика столкнулась с серьезными последствиями этой эпидемии", - сказал президент, отметив, что падение мировой экономики может составить порядка 5% в 2020 году. "В районе 5-6%", - сказал он на вопрос про ожидаемый спад российской экономики.

"Мы, во-первых, считаем, что пик проблем у нас пройден, и я надеюсь, что мы постепенно начнем восстанавливаться. В общем, здесь мы мало чем отличаемся от других стран мира. В следующем году, я думаю, это восстановление будет обеспечено", - сказал Путин.

Он также выразил надежду, что пиковая отметка заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России пройдена. Президент сообщил, что в сентябре в России появится еще одна вакцина от коронавируса. "У нас в сентябре должна появиться еще одна вакцина (. . .) препарат будет готов в сентябре, и над ним работает известный институт "Вектор" в Новосибирске", - сказал Путин.

Кроме того, глава РФ коснулся ситуации в Белоруссии. Путин назвал очевидным существование внутриполитических проблем в Белоруссии, но выразил надежду на их решение исключительно мирными средствами.

"Все-таки в целом ситуация (в Белоруссии) сейчас выравнивается. И я надеюсь, что все проблемы, - а они, конечно, есть, иначе люди бы на улицы не выходили, это совершенно очевидная вещь - что они будут решаться в рамках конституционного поля, в рамках закона и мирными средствами", - сказал Путин.

Цены на нефть снижаются днем в четверг, трейдеры следят за новостями, касающимися урагана "Лаура".

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в четверг уменьшилась на 0,46% - до $45,43 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на 0,69% - до $43,09 за баррель.

Ураган, которому уже присвоена четвертая категория, усилился в среду. Американские нефтегазовые компании в Мексиканском заливе были вынуждены приостановить работу почти 90% добывающих мощностей, пишет Trading Economics.

Поддержку ценам на нефть накануне оказали данные о коммерческих запасах в США. Запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 4,69 млн баррелей - до 507,76 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 2,59 млн баррелей.

ЦБ РФ 24 и 25 августа продавал валюту на 3,1 млрд рублей в день, следует из данных Банка России. На прошлой неделе совокупный объем продажи валюты составил 15,5 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК слегка повысились. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 4,4% и 4,43% годовых, ставка на срок 1 месяц - на уровне 4,5% годовых. Ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,64% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 2 б.п. - до 4,67% годовых.