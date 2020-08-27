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27 августа 2020 года 18:40

Цены евробондов РФ в четверг скорректировались вверх после падения в предыдущие дни

Москва. 27 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг слегка скорректировались вверх после падения в предыдущие несколько дней, спровоцированного возросшими геополитическими рисками и нестабильной конъюнктурой мировых долговых рынков. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК не изменилась по отношению к закрытию 26 августа и составила 114,75% от номинала, что соответствует доходности 1,91% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день чуть менее чем на 1 базисный пункт, составив 102,25% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,145% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 1 пункт, составив 176,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 48 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 142,18% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта - до 3,26% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 12 базисных пунктов, поднявшись до 136,92% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 3,235% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 5 базисных пунктов, до 115,26% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт, до 1,93% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 38 базисных пунктов, подорожав до 136,59% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 3,205% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 13 базисных пунктов - до 113,18% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта, до 2,16% годовых).

И лишь евробонды РФ с погашением в 2023 году снизились в цене на 6 базисных пунктов, до 110,8% от номинала (их доходность выросла на 1,5 пункта и составила 1,25% годовых).

"После нескольких дней падения сегодня котировки российских еврооблигаций немного скорректировались вверх. Участники рынка воспользовались благоприятной внешней конъюнктурой, которая доминировала до сегодняшнего выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на ежегодном симпозиуме, ранее традиционно проходившем в Джексон-Хоуле. Дополнительную поддержку отечественным евробондам оказал прошедший накануне первичный аукцион по размещению ОФЗ. Несмотря на то, что Минфину пришлось предоставить ценовой дисконт к котировкам вторичного рынка, аукцион продемонстрировал высокий спрос инвесторов на рублевые гособлигации. Плюс сегодня мы видим некоторое укрепление рубля, что также позитивно для российских облигаций. С другой стороны, активной покупки на рынке тоже пока нет. Скорее можно сказать, что ушла активная продажа, и в ее отсутствие рынок смог немного отскочить вверх от вчерашних минимумов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

Федеральная резервная система (ФРС) одобрила новую стратегию денежно-кредитной политики, допускающую, что инфляция в США может в определенные периоды превышать 2%-ный целевой показатель. "Поскольку экономическая ситуация постоянно находится в движении, стратегия Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) для достижения целей денежно-кредитной политики должна адаптироваться к возникающим новым вызовам", - заявил председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления на онлайн-мероприятии, организованном Федеральным резервным банком Канзас-Сити, в четверг. Центром новой стратегии Федрезерва является изменение подхода к таргетированию инфляции. Долгосрочной целью Федрезерва по-прежнему остается инфляция на уровне 2%, отметил Пауэлл.

"Мы подчеркиваем, что действия, предпринимаемые нами для достижения двойного мандата ФРС, будут наиболее эффективны, если долгосрочные инфляционные ожидания будут хорошо закреплены на уровне 2%, - заявил он. - Однако, если инфляция остается устойчиво ниже 2% после периодов экономического спада, но не поднимается выше 2%, когда экономика сильна, то в долгосрочной перспективе ее средний уровень будет ниже 2%". Чтобы избежать этого, Федрезерв будет стремиться к достижению среднего уровня инфляции в 2% за определенный период времени, отметил Пауэлл. "Таким образом, после периодов, когда инфляция оставалась ниже 2%, будет целесообразным использовать денежно-кредитную политику для достижения инфляции немного выше 2%", - заявил он.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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