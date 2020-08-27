Ренессанс Капитал повысил оценку акций РусГидро на 9%, подтвердив рекомендацию "покупать"

Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) с 0,88 рубля до 0,96 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

По прогнозам аналитиков, дивидендная доходность акций "РусГидро" за 2020 год может приблизиться к 7,2% и затем подняться до 8,2% за 2021 год и 9,1% за 2022 год. Как полагают эксперты, перспективы роста дивидендов могут привести к дальнейшему ре-рейтингу бумаг компании, особенно если финансовые показатели за третий и четвертый кварталы не разочаруют рынок.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "РусГидро", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 0,8 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 0,76 рубля за штуку.