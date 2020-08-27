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27 августа 2020 года 18:17
Ренессанс Капитал повысил оценку акций РусГидро на 9%, подтвердив рекомендацию "покупать"
Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) с 0,88 рубля до 0,96 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По прогнозам аналитиков, дивидендная доходность акций "РусГидро" за 2020 год может приблизиться к 7,2% и затем подняться до 8,2% за 2021 год и 9,1% за 2022 год. Как полагают эксперты, перспективы роста дивидендов могут привести к дальнейшему ре-рейтингу бумаг компании, особенно если финансовые показатели за третий и четвертый кварталы не разочаруют рынок. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "РусГидро", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 0,8 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 0,76 рубля за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: РусГидро
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лавный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов в пятницу ждет открытия российского рынка акций ростом котировок. Но под вечер, по его мнению, в ход торгов может вмешаться фактор пятницы: риски переноса "лонгов" через выходные в связи с неопределенностью развития событий в Белоруссии и отравлением... читать дальше
.27 августа 2020 года 19:37
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Москва. 27 августа. Рынок акций РФ в четверг снизился вслед за нефтью и фондовой Европой, хотя в США продолжился подъем к новым максимумам на фоне заявлений главы Федрезерва Джерома Пауэлла; лидировали в откате ранее перегретые бумаги "Яндекса". читать дальше
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