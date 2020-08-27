Промсвязьбанк не ожидает глобального восстановления цен на газ до докризисных уровней в ближайшие год-два

Аналитики Промсвязьбанка не ожидают глобального восстановления цен на газ до докризисных уровней в ближайшие год-два из-за разбалансированности рынка, сообщается в обзоре банка.

"После многолетних минимумов, которые наблюдались еще в июне, цены на газ на всех направлениях начали расти. Это позитивно для "Газпрома", прежде всего. Дополнительную поддержку оказывает и падение экспорта американского СПГ, который стал слишком дорогим. Однако глобально восстановления цен на газ до докризисных уровней мы не ожидаем в ближайшие год-два из-за разбалансированности рынка", - пишут специалисты.