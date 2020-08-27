Julius Baer сохраняет нейтральную позицию по рынку золота

Аналитики Julius Baer сохраняют нейтральную позицию по рынку золота, говорится в комментарии компании.

Рынок золота будет очень внимательно следить за ходом экономического саммита в Джексон-Хоул, который начинается в четверг. Центральные банки могут проявить большую терпимость к инфляции, но специалисты компании с трудом разделяют мнение, что это приведет к ее быстрому росту или к общему снижению курса доллара США.

"Мы полагаем, что котировки золота снова вернулись к фундаментально обоснованным уровням, полностью отражая рецессию, вызванную коронакризисом. Защитные функции золота остаются дорогостоящими. Преобладающая беспрецедентная неопределенность оказывает краткосрочную поддержку золоту, но мы по-прежнему ожидаем, что в среднесрочной и долгосрочной перспективах цены на золото будут снижаться, а не расти, поскольку экономическая обстановка должна продолжить улучшаться, что скажется на спросе на защитные активы. Мы продолжаем придерживаться нейтрального взгляда по рынку золота, так как сейчас слишком рано проявлять осторожность", - пишет руководитель направления перспективных исследований Next Generation Карстен Менке.