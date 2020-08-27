Обыкновенные акции "Россетей" выглядят достаточно слабо - "Велес Капитал"

Аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова отмечает, что, с технической точки зрения, обыкновенные акции "Россетей" выглядят достаточно слабо. "В летние месяцы котировки не смогли развить восходящее движение и преодолеть сопротивление 1,6550 руб. На этой неделе бумаги пытаются восстановиться от района важной среднесрочной поддержки 1,4900 руб., преодоление которой направило бы их к 1,4300 руб. Некоторое повышение объема торгов на снижении указывает на отсутствие интереса "быков". От текущих значений можно попробовать сыграть на отскок в район 1,5700 руб., но не факт, что сил покупателей хватит даже на такой сценарий", - пишет она в своем комментарии.

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