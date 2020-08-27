"ФИНАМ" рекомендует покупать акции Applied Materials

"ФИНАМ" рекомендует акции Applied Materials к покупке, говорится в комментарии инвесткомпании. По мнению аналитика Игоря Додонова, акции довольно привлекательно оценены по финансовым мультипликаторам и неплохо смотрятся с точки зрения теханализа.

"Оказались сильными и результаты Applied Materials за III финквартал, на который пришелся разгар пандемии COVID-19. Руководство сообщило о сохранении высокого спроса на полупроводниковое оборудование в мире, а также о выходе компании на предкризисный уровень производительности. Драйверами роста отрасли в среднесрочной перспективе станут развертывание сетей 5G и такие быстроразвивающиеся направления, как искусственный интеллект, обработка больших объемов данных (big data), машинное обучение, облачные вычисления, виртуальная/дополненная реальность, автономные автомобили. Преимуществами Applied Materials являются устойчивый баланс и способность генерировать значительные денежные потоки, благодаря чему компания направляет существенные средства на выплаты акционерам", - отмечает Додонов.

Applied Materials - один из ведущих мировых производителей оборудования для выпуска полупроводниковых чипов и дисплеев. Среди клиентов компании такие технологические гиганты, как Intel, Samsung, TSMC, Global Foundries. В последние годы Applied Materials фиксировала высокий спрос на свою продукцию, что позволяло компании регулярно обновлять рекорды по выручке и прибыли, улучшать показатели рентабельности.