Промсвязьбанк ждет продолжения снижения доли нерезидентов в ОФЗ

Аналитики Промсвязьбанка считают, что в августе доля нерезидентов в ОФЗ продолжит снижаться, сообщается в комментарии банка.

Доходность ОФЗ срочностью 5-15 лет в среду выросла на 1-3 б.п. Российские евробонды также снижались в цене. Доходность Russia`29 выросла до 2,41% (+3 б.п.). Продажи российских гособлигаций проходили вместе с остальными ЕМ. 10-летние евробонды Мексики, Индонезии, Бразилии, ЮАР, Колумбии вчера прибавили в доходности 3-6 б.п. Глобальные инвесторы продолжили отыгрывать ухудшение потребительских настроений в США, а также неопределенность относительно восстановления мировой экономики, отмечает главный аналитик банка Дмитрий Монастыршин.

Минфин РФ в среду на аукционе продал 4-летний флоатер ОФЗ-ПК 24021 на 85,2 млрд руб. при довольно большом спросе 297,4 млрд руб. Цена отсечения составила 98,55% от номинала, что на 29 б.п. ниже цены закрытия торгов во вторник. "Результаты аукциона продемонстрировали, что в текущей конъюнктуре игроки не готовы увеличивать вложения в ОФЗ без премии. Среднесрочные флоатеры традиционно пользуется спросом у локальных игроков. Таким образом, в августе ожидаем, что доля нерезидентов в ОФЗ продолжит снижаться. ЦБР сообщил, что в июле нерезиденты сократили вложения в ОФЗ на 15 млрд руб., а их доля снизилась с 30,6% до 29,8%", - пишет Монастыршин.

В четверг важными для рынка облигаций будут комментарии председателя ФРС относительно подходов к оценке инфляции. Если регулятор допустит превышение цели по инфляции в 2%, чтобы компенсировать отставание в прошлом, то это будет способствовать сохранению текущих низких ставок на горизонте 2020-2023 гг., а возможно и дольше, указывает специалист Промсвязьбанка.