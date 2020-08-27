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27 августа 2020 года 10:10
Пара доллар/рубль останется в диапазоне 74,5-76,0 руб./$1 - Промсвязьбанк
Пара доллар/рубль в ближайшие дни останется в диапазоне 74,5-76,0 руб./$1, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. Аналитики банка отмечают, что в отсутствии новых признаков эскалации геополитической ситуации продажи рублевых активов несколько ослабли - кривая ОФЗ поднялась всего 1 б.п., а Минфин возобновил недельные аукционы госбумаг. На этом фоне глобальная конъюнктура вновь начнет оказывать влияние на российский валютный рынок. Мировые рынки в среду закрылись в "зеленой зоне" на позитивной статистике США по заказам на товары длительного пользования. В четверг стартует экономический симпозиум в Джексон-Хоул - инвесторы будут внимательно следить за новостями с данного мероприятия, на которым выступит глава ФРС. "В результате ожидаем, что в ближайшие дни пара рубль/доллар останется в диапазоне 74,5-76,0, и при сохранении внешнего оптимизма к концу недели высока вероятность технической коррекции ближе к нижней границе данного диапазона", - указывает специалист Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.
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27 августа 2020 года 16:15
Вероятность укрепления рубля в среднесрочной перспективе возрастает, а его ослабления снижается, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". Рубль в первой половине четверга укреплялся, достигнув в моменте отметок 74,94 руб./$1 и 88,68 руб./EUR1, однако к середине торгов доллар развернулся на... читать дальше
.27 августа 2020 года 15:44
Аналитики Julius Baer сохраняют нейтральную позицию по рынку золота, говорится в комментарии компании. Рынок золота будет очень внимательно следить за ходом экономического саммита в Джексон-Хоул, который начинается в четверг. Центральные банки могут проявить большую терпимость к инфляции, но... читать дальше
.27 августа 2020 года 15:07
Аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова отмечает, что, с технической точки зрения, обыкновенные акции "Россетей" выглядят достаточно слабо. "В летние месяцы котировки не смогли развить восходящее движение и преодолеть сопротивление 1,6550 руб. На этой неделе бумаги пытаются восстановиться от... читать дальше
.27 августа 2020 года 14:44
Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций Polymetal (MOEX: POLY) с 19,1 фунта стерлингов до 19,8 фунта стерлингов за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. По данным... читать дальше
.27 августа 2020 года 14:07
Альфа-банк снизил оценку акций банка "Санкт-Петербург" на 23%, дает для них рекомендацию "выше рынка"
Альфа-банк понизил прогнозную стоимость акций банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) с 78 рублей до 60 рублей за штуку после пересмотра, сообщается в обзоре Альфа-банка. Рекомендация для этих бумаг дается "выше рынка". По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в... читать дальше
.27 августа 2020 года 13:39
Возросшие геополитические риски, необходимость для Минфина занимать, ослабление рубля и относительно низкие рублевые ставки сейчас говорят в пользу рынка покупателей ОФЗ, сообщается в обзоре Райффайзенбанка. "Большинство участников рынка ОФЗ даже по прошествии длительного времени (три недели) с... читать дальше
.27 августа 2020 года 13:09
Стабильные цены на сырье и позитивная динамика на фондовых площадках США позволяют рассчитывать на выход отечественного рынка акций в плюс, говорится в комментарии аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александра Осина. Вместе с тем, отмечает... читать дальше
.27 августа 2020 года 12:40
"ФИНАМ" рекомендует акции Applied Materials к покупке, говорится в комментарии инвесткомпании. По мнению аналитика Игоря Додонова, акции довольно привлекательно оценены по финансовым мультипликаторам и неплохо смотрятся с точки зрения теханализа. "Оказались сильными и результаты Applied... читать дальше
.27 августа 2020 года 12:11
Инвесторы ставят на продолжение мягкой политики ФРС США, говорится в комментарии ITI Capital. Рынку акций США помогают снижение волатильности, улучшение экономических данных и уверенность в том, что центральные банки будут продолжать предпринимать шаги, которые в итоге повысят привлекательность... читать дальше
.27 августа 2020 года 11:45
Москва. 27 августа. Рынок акций РФ утром в четверг консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних торговых площадок; инвесторы ожидают свежей статистики из США и новостей со стартующего в четверг симпозиума ФРБ Канзас-Сити в Джексон-Хоуле. читать дальше
.27 августа 2020 года 11:28
Аналитики Промсвязьбанка сохраняют позитивный взгляд на акции Polymetal, сообщается в обзоре банка. Polymetal ожидаемо показал сильные результаты по итогам I полугодия 2020 г. за счет повышения цен на золото и серебро на 25% и 10% соответственно, но при снижении продаж золота на 1% г/г, серебра... читать дальше
.27 августа 2020 года 11:00
Москва. 27 августа. Доллар слегка повышается, евро, напротив, немного дешевеет на "Московской бирже" в четверг утром, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых сигналов с внешних рынков. читать дальше
.27 августа 2020 года 10:46
Рубль в паре с долларом, вероятнее всего, удержится до конца августа ниже отметки 77 руб./$1 - "Фридом Финанс"
Пара USD/RUB достигла четырехмесячного максимума, констатирует начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. "Ослабление рубля носит умеренный характер и не располагает к резкому сокращению вложений в рублевые инструменты. Напротив, несмотря... читать дальше
.27 августа 2020 года 10:27
Аналитики Промсвязьбанка считают, что в августе доля нерезидентов в ОФЗ продолжит снижаться, сообщается в комментарии банка. Доходность ОФЗ срочностью 5-15 лет в среду выросла на 1-3 б.п. Российские евробонды также снижались в цене. Доходность Russia`29 выросла до 2,41% (+3 б.п.). Продажи... читать дальше
.27 августа 2020 года 09:55
Открытие индекса Мосбиржи в четверг пройдет с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 3040-3060 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 3040-3060 пунктов. В качестве ближайших... читать дальше
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