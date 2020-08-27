Открытие индекса Мосбиржи в четверг пройдет в диапазоне 3040-3060 пунктов - "Алго Капитал"

Открытие индекса Мосбиржи в четверг пройдет с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 3040-3060 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 3040-3060 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3030, 3020 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3070, 3080 пунктов. После близкого к нейтральному старта торгов индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около ближайшего значимого уровня 3050 пунктов. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Специалист компании отмечает, что во второй половине четверга в Европе и в США состоится публикация большого количества важных макроэкономических показателей. Скорее всего, по мнению Манжоса, они будут иметь смешанный характер и не укажут фондовым рынкам явного направления движения. И все же, считает он, стоит обратить внимание на повторную предварительную оценку падения ВВП США за 2 квартал (15:30 мск и на еженедельную статистику по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 мск). Другим значимым событием станет выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла (16:10 мск).