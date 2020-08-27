Индексу Мосбиржи будет трудно закрепиться выше 3060 пунктов - "Алор Брокер"

Российский рынок акций в среду вырос, вновь подойдя близко к несильному сопротивлению 3060 пунктов. Уже неоднократно выше этой отметки закрепиться рублевому индикатору не удавалось, очень трудно будет сделать это и в четверг, говорится в комментарии "Алор Брокер".

"Ожидается в четверг выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла в Джексон Холле. Есть вероятность, что он даст намеки на постепенное сворачивание сверхмягкой монетарной политики. Кроме того, ожидается публикация второй оценки ВВП США за второй квартал.

В целом никаких сюрпризов эти мероприятия не преподнесут, но американский рынок в последние дни сильно перекуплен, любую информацию американские инвесторы могут оценить с негативной точки зрения, придумав себе повод для коррекции. Однако снижение не будет сильным и продолжительным", - отмечает главный аналитик компании Алексей Антонов.