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27 августа 2020 года 09:14

S&P 500 и Nasdaq вновь обновили рекорды

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг меняются разнонаправленно. Цены на нефть изменяются разнонаправленно на торгах в четверг.

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в среду, при этом индикаторы S&P 500 и Nasdaq Composite вновь обновили рекордные максимумы.

Инвесторов воодушевили хорошие отчеты компаний и превзошедшие прогнозы статистические данные, пишет Trading Economics.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на мероприятии Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити. Симпозиум, организуемый ФРБ Канзас-Сити, ежегодно собирает в Джексон-Хоуле глав мировых центробанков, министров финансов, научных деятелей и участников финансового рынка.

В этом году мероприятие пройдет в режиме онлайн 27-28 августа, его тема - "Двигаясь в следующее десятилетие: последствия денежно-кредитной политики".

Пауэлл, как ожидается, будет говорить в своем выступлении о давно начатом пересмотре стратегии Федрезерва.

"Ключевым, разумеется, будет то, что Пауэлл скажет про инфляцию", - отмечает директор по инвестициям Bleakley Advisory Group Питер Буквар, которого цитирует CNBC.

В последние недели инвесторы становятся более уверенными в том, что ФРС и другие крупные центробанки продолжат поддерживать экономику за счет удержания процентных ставок на низких уровнях и покупки государственных облигаций и других форм долговых обязательств, пишет The Wall Street Journal.

Волатильность американского фондового рынка остается ограниченной основную часть августа. Индекс Cboe Volatility, являющийся индикатором турбулентности на рынке, в последние дни находится на минимальных отметках с периода до падения рынка из-за пандемии коронавируса.

Статданные, обнародованные в среду, показали, что объем заказов на товары длительного пользования в США в июле подскочил на 11,2% по сравнению с предыдущим месяцем, продолжив восстанавливаться после резкого снижения в марте и апреле. В июне, согласно пересмотренным данным, показатель вырос на 7,7%.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 4,3%, респонденты MarketWatch - на 4,8%.

Росту индексов до новых рекордов способствовало ралли технологических компаний.

Акции Salesforce.com Inc. (SPB: CRM) подскочили на 26%, продемонстрировав рекордный однодневный подъем. Компания отчиталась о рекордной квартальной выручке и повысила годовой прогноз на фоне устойчивого спроса на услуги по облачной обработке данных в условиях пандемии коронавируса.

Бумаги разработчика "облачных" сервисов наряду с акциями биофармацевтической компании Amgen (SPB: AMGN) Inc. и промышленно-технологической корпорации Honeywell International (SPB: HON) с 31 августа будут включены в Dow Jones вместо акций Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp, Pfizer Inc. (SPB: PFE) и Raytheon Technologies Corp. в рамках самого крупного за семь лет пересмотра его состава.

Бумаги Facebook Inc. (SPB: FB) и Netflix Inc. (SPB: NFLX) подорожали на 8,2% и 11,6% соответственно. Акции Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) прибавили в цене около 3%, цена акций Alphabet Inc. (SPB: GOOG) и Microsoft Corp. (SPB: MSFT) увеличилась на 2,4% и 2,2% соответственно. Котировки акций Apple Inc. (SPB: AAPL) выросли на 1,4%.

Капитализация Moderna Inc. (SPB: MRNA) увеличилась на 6,4%. Биофармацевтическая компания сообщила, что ее вакцина от коронавируса продемонстрировала обнадеживающие результаты в рамках тестирования на небольшой группе пациентов в возрасте от 56 лет.

Цена бумаг Dick's Sporting Goods (SPB: DKS) Inc. повысилась на 15,7%. Ритейлер сообщил о росте интернет-продаж почти в три раза за квартал, завершившийся 1 августа.

Котировки акций Visa Inc. (SPB: V) выросли на 1%. Компания готовится запустить обновленную систему дублирующего процессинга с использованием инструментов искусственного интеллекта (AI), которая сможет одобрять или отклонять транзакции по кредитным или дебетовым счетам от лица банков при сбоях в их собственных сетях.

Бумаги Tiffany & Co. (SPB: TIF) подешевели на 0,4%. Французский производитель товаров класса "люкс" LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE и американская сеть розничной торговли ювелирными изделиями перенесли крайний срок окончания сделки по слиянию на три месяца, сообщают западные СМИ.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 83,48 пункта (0,3%) - до 28331,92 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 35,11 пункта (1,02%) и составил 3478,73 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 198,59 пункта (1,73%) - до 11665,06 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг меняются разнонаправленно в ожидании выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на мероприятии Федерального резервного банка Канзас-Сити, сообщает MarketWatch.

Глава американского ЦБ, как ожидается, будет говорить о давно начатом пересмотре стратегии Федрезерва.

"Ключевым, разумеется, будет то, что Пауэлл скажет про инфляцию", - отмечает директор по инвестициям Bleakley Advisory Group Питер Буквар, которого цитирует CNBC.

Прибыль крупных промышленных предприятий Китая (годовая выручка которых превышает 20 млн юаней) увеличилась в июле по итогам третьего месяца подряд благодаря восстановлению автомобильной отрасли и росту спроса на электронику, при этом темпы подъема были максимальными за два года. Совокупная прибыль промпредприятий увеличилась на 19,6% в годовом выражении и составила 589,51 млрд юаней ($85,56 млрд), свидетельствуют данные Государственного статистического управления.

Между тем в январе-июле она сократилась на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,1 трлн юаней. В первом полугодии текущего года падение составляло 12,8%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК увеличился на 0,5%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 0,9%.

В число лидеров снижения на бирже Гонконга входят акции телекоммуникационных China Unicom (-5,5%) и China Mobile (-2,7%), нефтяной CNOOC (-3,6%) и девелопера Sino Land (-3,2%).

Между тем дорожают бумаги производителей чипов AAC Technologies Holdings Inc. (+4%) и Sunny Optical Technology Group Co. (+3,4%), а также интернет-гиганта Tencent Holdings (+1,3%).

Японский индекс Nikkei 225 к 8:36 МСК опустился на 0,4%.

Бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group дешевеют на 0,3%, крупнейшей косметической компании страны Shiseido Co. - на 0,5%, производителя полупроводников Advantest Corp. - на 1%, автомобильной Toyota Motor Corp. - на 0,9%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:38 МСК уменьшился на 0,9%.

При этом капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снижается на 1,1%, автомобильной Hyundai Motor - на 1,8%.

Банк Кореи в четверг, как и ожидало большинство аналитиков, сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне - 0,5% годовых.

При этом ЦБ ухудшил прогноз и теперь ожидает, что ВВП страны упадет на 1,3% по итогам 2020 года. В мае он предполагал, что снижение составит 0,2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов поднялся на 0,1%.

Цена бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 1% и 0,85% соответственно.

Цены на нефть изменяются разнонаправленно на торгах в четверг, но остаются вблизи максимумов за пять месяцев, трейдеры следят за новостями, касающимися урагана Лаура.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 МСК в четверг составляет $45,75 за баррель, что на $0,11 (0,24%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $0,22 (0,5%).

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:14 МСК снизились в цене на $0,01 (0,02%) - до $43,38 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,04 (0,09%).

Ураган, которому уже присвоена четвертая категория, усилился в среду. Американские нефтегазовые компании в Мексиканском заливе были вынуждены приостановить работу почти 90% добывающих мощностей, пишет Trading Economics.

Поддержку ценам на нефть накануне оказали данные о коммерческих запасах в США.

Запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 4,69 млн баррелей - до 507,76 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Запасы бензина снизились на 4,58 млн баррелей и составили 239,18 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 1,39 млн баррелей, до 179,2 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 2,59 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,75 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 50 тыс. баррелей.

Данные Американского института нефти (API) ранее показали, что запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 4,52 млн баррелей.

Между тем опасения по поводу роста числа заражений коронавирусом в мире и случаях повторного заражения ограничивают рост котировок.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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