Рубль вечером несколько уменьшил темпы падения к доллару и евро после обвала до многомесячных минимумов из-за риска санкций

Москва. 26 августа. Доллар и евро немного снизили темпы роста, но продолжают укрепляться на "Московской бирже" в среду вечером, рубль слабеет к бивалютной корзине в условиях повышения вероятности введения новых антироссийских санкций.

Курс доллара США составил 75,64 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 31,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар превышал 76 руб./$1 впервые с 22 апреля. Евро стоил 89,33 руб./EUR1, подорожав на 14,75 копейки. Ранее евро поднимался выше 89,6 руб./EUR1 впервые с 12 февраля 2016 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 23,96 копейки - до 81,8 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько сократил темпы падения, но продолжает дешеветь к доллару и евро на вечерних торгах в условиях повышение антироссийских санкционных рисков, о которых накануне заявил замгоссекретаря США Стивен Биган. Во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым он сказал о возможности принятия Вашингтоном серьезных мер против России в случае подтверждения информации об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Об этом официально сообщили в МИД России.

Глава британского правительства Борис Джонсон в среду призвал к полномасштабному и прозрачному расследованию ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Дунья Миятович также призвала российские власти тщательно расследовать все обстоятельства произошедшего.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, в свою очередь, выразила уверенность, что Алексей Навальный был отравлен. На встрече с главой Минобороны Эстонии Юри Луйком она рассказала о состоянии его здоровья и отметила, что, основываясь на оценке врачей Германии, она "полностью уверена, что Навального отравили".

"Канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель требуют от российских властей прозрачного расследования инцидента с Алексеем Навальным и наказания виновных. Свои заявления они делают на основании результатов обследования пациента немецкими специалистами в клинике Charite. Врачи считают, что Навального отравили. Ожидается, что эта тема будет затронута на предстоящем в Берлине 27-28 августа неформальном Совете ЕС по иностранным делам. Для России, рубля и облигаций это плохой знак, так как США и ЕС сохранят существующие санкции против России и могут ввести новые", - отмечает аналитик ИАЦ "Альпари" Владислав Антонов.

Кроме того, в среду стало известно, что США внесли в санкционные списки пять российских научно-исследовательских институтов. Среди них, в частности, 48-й ЦНИИ Минобороны России, который в том числе участвовал в работе над вакциной от COVID-19 вместе с Центром имени Гамалеи, а также 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны РФ и Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии. Власти США подозревают эти центры в связях с российскими программами химического оружия и биологических вооружений.

На этом фоне активизировались распродажи на рынке ОФЗ. Индекс "чистых" цен ОФЗ RGBI падает второй день подряд. Показатель растерял коррекционный прирост понедельника и вернулся к отметкам на закрытии пятницы. К 19:00 МСК индекс RGBI снижался на 0,17%, до 153 пунктов.

При этом Минфин провел удачный аукцион по первичному размещению ОФЗ. Ведомство продало четырехлетние ОФЗ-ПК серии 24021 с погашением 24 апреля 2024 года на 85 млрд 183 млн рублей при спросе 297 млрд 392 млн рублей. Объем предложения составлял остаток, доступный для размещения в указанном выпуске. Цена отсечения была установлена на уровне 98,5500% от номинала, средневзвешенная цена - 98,6311% от номинала, указывается в сообщении ведомства.

Внимание инвесторов на глобальных рынках направлено на стартующее в четверг мероприятие Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити, где запланировано выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Симпозиум, организуемый ФРБ Канзас-Сити, ежегодно собирает в Джексон-Хоуле глав мировых центробанков, министров финансов, научных деятелей и участников финансового рынка. В этом году мероприятие пройдет в режиме онлайн 27-28 августа, его тема - "Двигаясь в следующее десятилетие: последствия денежно-кредитной политики".

Пауэлл, как ожидается, будет говорить в своем выступлении о давно начатом пересмотре стратегии Федрезерва.

В последние недели инвесторы становятся более уверенными в том, что ФРС и другие крупные центробанки продолжат поддерживать экономику за счет удержания процентных ставок на низких уровнях и покупки государственных облигаций и других форм долговых обязательств, пишет The Wall Street Journal.

Статданные, обнародованные в среду, показали, что объем заказов на товары длительного пользования в США в июле подскочил на 11,2% по сравнению с предыдущим месяцем, продолжив восстанавливаться после резкого снижения в марте и апреле. Аналитики прогнозировали рост на 4,3-4,8%.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, в среду российская валюта продолжает терять свои позиции как к доллару, так и к евро, причем снижение рубля происходит на фоне дорожающей нефти и успешного аукциона Минфина РФ по первичному размещению ОФЗ. "Поддержку котировкам "черного золота" продолжает оказывать приостановка значительной части мощностей по добыче нефти из-за ожидания урагана (около 1,56 млн баррелей в сутки, или примерно 84%, в Мексиканском заливе), снижение запасов в США, а также прошедшие в начале недели переговоры представителей США и Китая по обсуждению первой фазы торговой сделки. Что касается размещения ОФЗ, то после двух предыдущих аукционов в августе, один из которых был отменен, а другой не состоялся в связи с отсутствием спроса по приемлемым ценам, сегодняшнее успешное размещение является позитивной новостью для российской валюты", - подчеркивает Беспалов.

Однако, несмотря на дорожающую нефть и другие положительные факторы, политические риски, связанные с ситуацией в Белоруссии, а также с заявлениями высокопоставленных европейских и американских чиновников относительно предполагаемого отравления Алексея Навального, продолжают оказывать доминирующее негативное воздействие на российский рубль, говорит Беспалов. По его словам, повлиять на курс рубля в ближайшей перспективе может запланированное на четверг выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла на ежегодной конференции в Джексон-Хоуле. "Поскольку мировые рынки после пандемии восстанавливаются во многом именно благодаря мягкой политике американского и других регуляторов, риторика Пауэлла относительно возможных изменений этой политики может иметь определяющее значение для отношения инвесторов к рисковым активам, включая российские", - отмечает аналитик.

"Попытки рубля укрепиться в начале дня быстро прекратились, после чего рубль вновь активно слабел. Аукцион ОФЗ-ПК выпуска 24021 с погашением 24 апреля 2024 года оказался весьма успешным. Размещены бумаги на 85,183 млрд рублей по номиналу при спросе 297,392 млрд рублей по номиналу. Текущее давление на рубль все еще сохраняется из-за риторики в США и Европе по поводу нездоровья известного российского оппозиционера. Поэтому спекулятивно рубль имеет потенциал на ослабление, но в среднесрочной перспективе растет вероятность его резкой коррекции", - полагает директор казначейства банка "Восточный" Константин Кочергин.

Цены на нефть слабо меняются вечером в среду, при этом сразу после выхода данных о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в США они активно росли, а фьючерсы на WTI даже обновили максимум более чем за пять месяцев.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в среду снизились на 0,09% - до $45,82 за баррель. Ранее они обновили максимум за пять месяцев ($46,08 за баррель), достигнув отметки $46,1 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на 0,16%- до $43,42 за баррель. При этом после публикации данных о запасах котировки достигли отметки $43,78 за баррель впервые с 6 марта.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,69 млн баррелей - до 507,76 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения резервов нефти на 2,59 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,75 млн баррелей и падения резервов дистиллятов на 50 тыс. баррелей.

Трейдеры продолжают следить за новостями по поводу урагана "Лаура", который приближается к Мексиканскому заливу. Ураган, которому присвоена третья категория, обрушится на побережье штатов Техас и Луизиана в среду вечером или утром в четверг, предупреждает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

Порядка 84% нефтедобывающих и 61% газодобывающих мощностей в Мексиканском заливе уже остановлено, сообщает Bloomberg.

Тем не менее, эксперты отмечают, что последствия урагана для цен на нефть будет кратковременным, поскольку летний автомобильный сезон подходит к концу, и восстановление спроса на нефть остается под вопросом из-за пандемии коронавируса.

ЦБ РФ в понедельник, 24 августа, продал валюту на 3,1 млрд рублей, следует из данных Банка России. На прошлой неделе совокупный объем продажи валюты составил 15,5 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 27 августа на 1,0253 рубля, до 75,5379 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,1664 рубля, до 89,2254 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в среду на 96,15 копейки по отношению ко вторнику и составил 75,6695 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 73,45 копейки и составил 75,6885 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 882,784 млн, из которых $703,175 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 179,609 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 1,1271 рубля, до 89,3631 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 64,67 копейки и составил 89,3325 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR398,289 млн, из которых EUR122,565 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR275,724 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая повысилась на 1 базисный пункт - до 4,4% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 4,43% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с прошлым торговым днем, оставшись на отметках 4,5%, 4,63% и 4,65% годовых соответственно.