Рынок акций РФ завершил торги ростом вслед за биржами Европы и США, лидировали бумаги РусГидро

Москва. 26 августа. Консолидация рынка акций РФ в среду сменилась вечером новой волной роста вслед за индексами в Европе и США, а также на фоне высокой нефти за счет ураганов в Мексиканском заливе и статистики Минэнерго США о запасах сырья; индекс МосБиржи превысил 3050 пунктов, при этом лидировали в росте бумаги "РусГидро".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3051,97 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1273,24 пункта (+0,5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,7%.

Доллар вырос до 75,98 рубля (+0,65 рубля).

Подорожали рублевые акции "РусГидро" (+3,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+3,4% и +1,3% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+3%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%, до 5010 рублей).

Гендиректор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов может остаться во главе компании еще на пять лет, рассказали "Интерфаксу" источники, знакомые с готовящимся решением. По словам двух из них, директива правительства по этому вопросу в процессе формальной подготовки, заседание совета директоров компании состоится в ближайшее время.

Подешевели акции "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "Мосбиржи" (-0,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,4% и -1,8% "префы"), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,2%).

Подросли акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2,7%) на фоне вышедшего отчета по МСФО: банк во втором квартале сократил чистую прибыль на 7,9% в годовом выражении (до 2 млрд рублей), а по итогам полугодия прибыль выросла на 3,6% (до 3,6 млрд рублей).

Вице-президент, финансовый директор банка "Санкт-Петербург" Станислав Филатов в ходе телефонной конференции в среду сообщил, что наблюдательный совет банка может обсудить возобновление выплаты дивидендов на обыкновенные акции в конце октября.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, противоречивый новостной фон пугает инвесторов, опасающихся, что перед выборами в США санкционное давление на Россию будет усиливаться. Американский рынок акций находится в перегретом состоянии - от мартовских минимумов индекс Доу-Джонса вырос более чем на 44% и если "бычья фаза" этого индекса сменится коррекцией, то и рынку акций РФ мало не покажется.

Запустить механизм коррекции американского рынка может, например, обострение отношений между США и Китаем или плохие новости с фронта борьбы с пандемией коронавируса. Сейчас у инвесторов есть завышенные ожидания касательно противовирусных препаратов, но они могут и не оправдаться. В этом случае придется забыть о быстром восстановлении таких секторов, как туристический бизнес, гостиницы и авиаперевозки. Ситуация на валютном рынке, где шестой день подряд наблюдается рост доллара по отношению к рублю, также нервирует инвесторов. Средства инвесторов в итоге идут на покупку доллара, отмечает аналитик.

Последние события в Белоруссии могут оказаться "долгоиграющей" темой, и пока не видно, за счет каких факторов будет укрепляться рубль в сентябре. "Инцидент" с Алексеем Навальным также может оказаться долгоиграющей ситуацией - Евросоюз грозит санкциями и это бьет по российскому долговому рынку. Техническое сопротивление по паре USD/RUB находится на уровне 76,5-77 руб./$1, полагает Верников.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, относительно дорогая нефть и слабый рубль удерживали рынок акций РФ от каких-либо существенных движений вниз. Polymetal (MOEX: POLY) сообщил о росте чистой прибыли по МСФО в I полугодии в 2,5 раза (до $381 млн), размер дивидендов за I полугодие рекомендован на уровне $0,4 на акцию, что в два раза превышает выплаты в прошлом году.

Текущее давление на рубль все еще сохраняется из-за риторики в США и Европе по поводу нездоровья известного российского оппозиционера. Поэтому спекулятивно рубль имеет потенциал на ослабление, но в среднесрочной перспективе растет вероятность его резкой коррекции.

На биржах в Европе к вечеру сложилась позитивная динамика акций. Сектор путешествий и гостеприимства лидировал, а коммунальные услуги были под давлением. На нефтяной рынок кроме данных по приостановке около 84% американской добычи в Мексиканском заливе оказывают влияние ожидания, что спрос со стороны прибрежных НПЗ также сократится. В общем плане важным является тот факт, что запасы в США сокращаются пятую неделю подряд. Встреча побережья с ураганом Лаура ожидается уже вечером в среду - предполагается, что его сила достигнет третьей категории.

Объем заказов на товары длительного пользования в США вырос за июль на 11,2%, а без учета транспорта рост составил более скромные 2,4%. Главной темой на ближайшие дни станет симпозиум центральных банков в Джексон-Хоуле. Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла запланировано на четверг. На рынке полагают, что в обозримом будущем у ФРС не будет оснований для какого-либо ужесточения денежной политики. Более того, еще до пандемии было ясно, что повышение ставок провоцирует существенный рост "компаний-зомби". Вероятно, что очередной период мягкой политики лишь повысит потенциальный объем таких компаний с весьма сложным финансовым балансом, считает Кочетков.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Дмитрия Бабина, индекс МосБиржи в среду показал более сильную динамику благодаря падению рубля, который обновил 5-месячный минимум к доллару и 4-летний - к евро. Эта тенденция отражает ускорившийся выход инвесторов из рублевых активов, в основном из ОФЗ, что также оказывает давление и на рынок акций.

Основной причиной данной тенденции являются высокие внешнеполитические риски, угрожающие новыми санкциями. Без улучшения этой ситуации российский рынок акций будет выглядеть хуже других фондовых площадок. А если они решат скорректировать мощное восходящее движение последних месяцев, скорее всего, отечественный рынок будет падать опережающими темпами.

Акции "Яндекса" забуксовали в росте после очередного обновления максимума. В последние месяцы бумаги росли опережающими остальной рынок темпами, с июня капитализация российского IT-гиганта увеличилась на 85%, а с минимума мартовского обвала мировых площадок - более чем в 2 раза. Столь внушительная динамика была вызвана тем, что на фоне высокого спроса на акции высокотехнологических компаний, российские представители данного сектора также получили свою порцию глобальной ликвидности. Плюс бумаги "Яндекса" были включены в индекс MSCI Russia.

Вероятно, все больше инвесторов фиксирует прибыль в бумагах "Яндекса", не видя значимого потенциала роста с текущих уровней и реагируя на рекордную за всю историю торговли бумаг техническую перекупленность. Риски более глубокой просадки остаются повышенными, считает Бабин.

В среду в Азии преобладало коррекционное снижение индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,03%, китайский Shanghai Composite потерял 1,3%, гонконгский Hang Seng закрылся без изменений), Европа вышла в "плюс" (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,1-1%), также продолжила подъем Америка (индекс S&P 500 прибавил 0,6% и превысил 3460 пунктов, обновив максимум).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в среду влил 200 млрд юаней ($28,93 млрд) в финансовую систему посредством операций обратного РЕПО с целью поддержания достаточного объема ликвидности. Процентная ставка по 14-дневным операциям обратного РЕПО осталась на уровне 2,2%, говорится в сообщении НБК.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на мероприятии Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити. Симпозиум, организуемый ФРБ Канзас-Сити, ежегодно собирает в Джексон-Хоуле глав мировых центробанков, министров финансов, научных деятелей и участников финансового рынка. В этом году мероприятие пройдет в режиме онлайн 27-28 августа, его тема - "Двигаясь в следующее десятилетие: последствия денежно-кредитной политики".

Пауэлл, как ожидается, будет говорить в своем выступлении о давно начатом пересмотре стратегии Федрезерва.

Нефть в среду торговалась вблизи максимумов с марта на фоне приближения к Мексиканскому заливу урагана Лаура. Ураган, которому присвоена третья категория, обрушится на побережье штатов Техас и Луизиана в среду вечером или утром в четверг, предупреждает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

Порядка 84% нефтедобывающих и 61% газодобывающих мощностей в Мексиканском заливе уже остановлено, сообщает Bloomberg.

Тем не менее, эксперты отмечают, что последствия урагана для цен на нефть будут кратковременными, поскольку летний автомобильный сезон подходит к концу и восстановление спроса на нефть остается под вопросом из-за пандемии коронавируса.

Вышедшие в среду данные Минэнерго США показали сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 4,69 млн баррелей, при прогнозах снижения на 2,6-3,7 млн баррелей, резервы бензина снизились на 4,58 млн баррелей, при ожидавшемся снижении на 1,75 млн баррелей. Статистика вызвала локальный рост цен WTI.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $45,85 за баррель (-0,02% и +1,6% во вторник), октябрьская цена WTI - $43,42 за баррель (+0,2% и +1,7% накануне).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Бест эффортс банка" (MOEX: ALBK) (+39,6%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+10,5%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+7,1%), ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (+4,7%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+4,6%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+3,9%), ГДР "Эталона" (MOEX: ETLN) (+3%).

Подросли акции Polymetal (+2,4%) на новостях о дивидендах и финотчете за полугодие. Совет директоров Polymetal решил скорректировать дивидендную политику - заменить специальные дивиденды на новый подход к выплате финальных дивидендов, сообщила компания.

Минимальный размер финальных дивидендов останется на уровне 50% от скорректированной чистой прибыли за II полугодие (при соблюдении соотношения чистого долга к скорректированной EBITDA ниже 2,5x). Но в дополнение к этому совет директоров получит возможность увеличить выплату до 100% от свободного денежного потока (если он больше 50% от скорректированной чистой прибыли). При этом совет директоров будет учитывать макроэкономические прогнозы, уровень долговой нагрузки и будущие капитальные вложения компании.

В соответствии с дивидендной политикой, совет директоров Polymetal решил объявить дивиденды за I полугодие в размере $0,4 на акцию. В общей сложности это около $189 млн, что составляет примерно 50% от скорректированной чистой прибыли за полугодие.

Компания также представила полугодовой финансовый отчет. Ее скорректированная EBITDA по итогам I полугодия 2020 года увеличилась на 53% в годовом измерении и составила $616 млн. Аналитики прогнозировали этот показатель в среднем на уровне $619 млн. Чистая полугодовая прибыль компании выросла 2,5 раза, до $381 млн, скорректированная чистая прибыль - в два раза, до $373 млн.

Подешевели бумаги ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-4,9%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-4,9%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (-4,4%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (-4,2%), ПАО "Галс-девелопмент" (MOEX: HALS) (-4,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 74,242 млрд рублей (из них 16,533 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER) и 17,673 млрд рублей - на акции "Яндекса").