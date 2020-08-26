26 августа 2020 года 18:56
Цены евробондов РФ в среду вновь упали из-за снижения "аппетита к риску" и выросших геополитических рисков
Москва. 26 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду вновь упали под давлением как общемирового снижения у глобальных инвесторов "аппетита к риску", так и выросших геополитических рисков. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также снизились в цене, но более скромными темпами, чем отечественные бумаги, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 29 базисных пунктов по отношению к закрытию 25 августа и составила 114,75% от номинала, что соответствует доходности 1,92% годовых (рост на 9 базисных пунктов к предыдущему дню).
Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день почти на 1 базисный пункт, составив 102,26% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,14% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 9 базисных пунктов и составил 178 базисных пунктов.
Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году упали на 118 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 141,75% от номинала (доходность выросла на 6 базисных пунктов - до 3,28% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 150 базисных пунктов, опустившись до 136,59% от номинала (доходность выросла на 8 пунктов и составила 3,255% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 38 базисных пунктов, до 115,14% от номинала (доходность выросла на 6,5 базисных пункта, до 1,95% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году упали в цене на 23 базисных пункта - до 110,83% от номинала (доходность выросла на 7 базисных пунктов - до 1,25% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 175 базисных пунктов, подешевев до 135,78% от номинала (доходность выросла на 8 пунктов и составила 3,24% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 29 базисных пунктов, до 113,04% от номинала (доходность выросла на 4 базисных пункта - до 2,18% годовых).
"Котировки российских еврооблигаций сегодня продолжили умеренно снижаться на фоне общемирового падения у глобальных инвесторов "аппетита к риску"; наиболее ярко это выражается в отношении турецкой лиры и суверенных еврооблигаций Турции. При этом негативным фактором для всех облигаций развивающихся стран выступает и наблюдающийся в последнее время рост процентных ставок базовых активов - US Treasuries. Дополнительное давление на отечественные евробонды оказывают также выросшие геополитические риски как из-за ситуации в Белоруссии, так и в связи с госпитализацией Алексея Навального. Соответственно, весь этот комплекс негативных факторов давит на рынок, и котировки российских еврооблигаций, естественно, снижаются. С другой стороны, от более сильного ценового падения долговые бумаги emerging markets удерживают все еще сохраняющиеся ожидания сохранения нулевых процентных ставок в США в течение долгого периода. Но пока этих ожиданий недостаточно для стабилизации ситуации на мировых долговых рынках. К тому же неопределенности добавляет и такой важный фактор, как приближающиеся президентские выборы в США", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.
Опубликовано: /Финмаркет/
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