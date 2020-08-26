"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций РусАла и устанавливает целевую цену на уровне 37,6 руб., отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Сучкова.

"РусАл остается убыточен на операционном уровне два полугодия подряд, - указывает Сучков. - Снижение показателей обусловлено затяжным падением цен на алюминий, в результате которого средняя цена реализации во 2-м квартале 2020 г. оказалась минимальной с 2010 г. Несмотря на крайне тяжелое состояние алюминиевой отрасли, компания продолжает снижение долговой нагрузки. Стратегический пакет акций Норникеля обеспечивает стабильный приток средств, позволяющих РусАлу гасить долг и реализовывать масштабную инвестиционную программу. Мы полагаем, что пандемия COVID-19 ускорит процесс закрытия убыточных мощностей по выплавке алюминия. Восстановление мировой экономики и сокращение предложения алюминия позитивно скажутся на цене металла и финансовых показателях компании. Для оценки справедливой стоимости акций РусАла была использована 5-летняя DCF-модель с WACC 5,0%. Мы подтверждаем рекомендацию "Покупать" и устанавливаем целевую цену на уровне 37,6 руб.".