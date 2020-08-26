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26 августа 2020 года 15:54

Рубль днем продолжает снижаться к доллару и евро в условиях выхода инвесторов из рисковых активов

Москва. 25 августа. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в среду днем, рубль слабеет к бивалютной корзине в условиях снижения интереса инвесторов к рисковым активам.

Курс доллара США составил 75,72 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 39,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,34 руб./EUR1, подорожав на 15,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 28,45 копейки - до 81,85 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 27 августа на 1,0253 рубля, до 75,5379 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,1664 рубля, до 89,2254 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает дешеветь к доллару и евро на дневных торгах в условиях снижения интереса инвесторов к рисковым активам. Основным внутренним фактором, оказывающим давление на рубль, выступает повышение антироссийских санкционных рисков, о которых накануне заявил замгоссекретаря США Стивен Биган.

Во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым он сказал о возможности принятия Вашингтоном серьезных мер против России в случае подтверждения информации об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Об этом официально сообщили в МИД России.

Глава британского правительства Борис Джонсон в среду призвал к полномасштабному и прозрачному расследованию ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

"Отравление Алексея Навального шокировало мир. Великобритания выражает солидарность с ним и его семьей. Нам необходимо полномасштабное и прозрачное расследование того, что произошло. Те, кто сделал это, должны быть привлечены к ответственности, и Великобритания присоединится к международным усилиям для того, чтобы добиться торжества правосудия", - написал Джонсон в своем твиттере.

"Геополитические риски остаются в центре внимания инвесторов; иные факторы в текущей ситуации рынком фактически игнорируются. Так, прохождение пика августовских налоговых выплат, а также повышение цен на нефть в связи с началом сезона ураганов в Мексиканском заливе смогли оказать рублю лишь краткосрочную поддержку. При этом сегодня с утра (в отличие от понедельника и вторника) у рубля отсутствует поддержка со стороны внешних рынков, которые закрылись разнонаправленно после публикации слабой статистики по индексу доверия потребителей США. Не исключаем повторения сценария торгов предыдущих двух дней - стабилизация курса рубля в течение дня и переход к ослаблению вечером после ухода ЦБ с рынка", - подчеркивает управляющий банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Грицкевич.

"Канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель требуют от российских властей прозрачного расследования инцидента с Алексеем Навальным и наказания виновных. Свои заявления они делают на основании результатов обследования пациента немецкими специалистами в клинике Charite. Врачи считают, что Навального отравили. Ожидается, что эта тема будет затронута на предстоящем в Берлине 27-28 августа неформальном Совете ЕС по иностранным делам. Для России, рубля и облигаций это плохой знак, так как США и ЕС сохранят существующие санкции против России и могут ввести новые", - отмечает аналитик ИАЦ "Альпари" Владислав Антонов.

На этом фоне активизировались распродажи на рынке ОФЗ. Индекс "чистых" цен ОФЗ RGBI падает второй день подряд. Показатель растерял коррекционный прирост понедельника и вернулся к отметкам на закрытии пятницы. К 15:00 МСК индекс RGBI снижался на 0,16%, до 153,01 пунктов.

При этом Минфин провел удачный аукцион по первичному размещению ОФЗ. Ведомство продало четырехлетние ОФЗ-ПК серии 24021 с погашением 24 апреля 2024 года на 85 млрд 183 млн рублей при спросе 297 млрд 392 млн рублей. Объем предложения составлял остаток, доступный для размещения в указанном выпуске. Цена отсечения была установлена на уровне 98,5500% от номинала, средневзвешенная цена - 98,6311% от номинала, указывается в сообщении ведомства.

Внимание инвесторов на глобальных рынках направлено на стартующее в четверг мероприятие Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити, где запланировано выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Симпозиум, организуемый ФРБ Канзас-Сити, ежегодно собирает в Джексон-Хоуле глав мировых центробанков, министров финансов, научных деятелей и участников финансового рынка. В этом году мероприятие пройдет в режиме онлайн 27-28 августа, его тема - "Двигаясь в следующее десятилетие: последствия денежно-кредитной политики".

Пауэлл, как ожидается, будет говорить в своем выступлении о давно начатом пересмотре стратегии Федрезерва.

Цены на нефть, достигнувшие по итогам торгов во вторник максимумов с 5 марта, перешли к снижению на дневных торгах в ожидании урагана "Лаура", приближающегося к Мексиканскому заливу.

Ураган, которому присвоена третья категория, обрушится на побережье штатов Техас и Луизиана в среду вечером или утром в четверг, предупреждает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

Порядка 84% нефтедобывающих и 61% газодобывающих мощностей в Мексиканском заливе уже остановлено, сообщает Bloomberg.

Во вторник Cheniere Energy сообщила о временном прекращении операций крупнейшего в США СПГ-терминала Sabine Pass в Луизиане.

Нефтеперерабатывающие компании, включая ExxonMobil (SPB: XOM) и Citgo Petroleum, также сокращают производство, либо закрывают предприятия в регионе. В связи с этим цены на бензин в США подскочили до максимумов с начала марта.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в среду уменьшилась на 0,35% - до $45,7 за баррель. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 1,6%.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на 0,55% - до $43,11 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 1,7%.

Эксперты отмечают, что последствия урагана для цен на нефть будут кратковременными, поскольку летний автомобильный сезон подходит к концу и восстановление спроса на нефть остается под вопросом из-за пандемии коронавируса.

Данные Американского института нефти (API) показали, что запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 4,52 млн баррелей. Официальный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов будет обнародован министерством энергетики США в среду в 17:30 МСК.

ЦБ РФ в понедельник, 24 августа, продал валюту на 3,1 млрд рублей, следует из данных Банка России. На прошлой неделе совокупный объем продажи валюты составил 15,5 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая повысилась на 1 базисный пункт - до 4,4% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 4,43% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с прошлым торговым днем, оставшись на отметках 4,5%, 4,63% и 4,65% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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