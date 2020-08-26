ОФЗ могут быть интересны инвесторам при текущем перепроданном рубле и чуть более высокой доходности - "Открытие Брокер"

ОФЗ могут быть интересны инвесторам при текущем перепроданном рубле и чуть более высокой доходности, отмечается в комментарии аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова.

"Робкие попытки рубля укрепиться в начале дня быстро прекратились, после чего отечественная валюта вновь активно слабела, - комментирует Кочетков. - К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3470 рублей. Ставки MosPrime на день выросли до 4,40%, на неделю остались на уровне 4,43% и на месяц 4,50%. Аукцион ОФЗ-ПК выпуска 24021 с погашением 24 апреля 2024 года оказался весьма успешным. Размещены бумаги на 85,183 млрд рублей по номиналу при спросе 297,392 млрд рублей по номиналу. Наше предположение о слабом размещении не оправдалось. Впрочем, при текущем перепроданном рубле и чуть более высокой доходности ОФЗ могут быть интересны инвесторам. Собственно говоря, перепроданный рубль и высокие доходности ОФЗ могут развернуть ситуацию в любой момент. Однако текущее давление на рубль всё ещё сохраняется из-за риторики в США и Европе по поводу нездоровья известного российского оппозиционера. Поэтому спекулятивно рубль имеет потенциал на ослабление, но в среднесрочной перспективе растёт вероятность его резкой коррекции".