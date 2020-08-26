Негативный для рубля сценарий может реализоваться при усилении геополитических и санкционных рисков - "Велес Капитал"

Негативный для рубля сценарий может реализоваться при усилении геополитических и санкционных рисков, отмечается в комментарии аналитика "Велес Капитала" Елены Кожуховой. Рубль к середине сессии терял около 0,5% против доллара и евро, продолжая обновлять минимумы. Доллар достиг 75,95 руб., пика с апреля текущего года, а евро поднимался до 89,79 руб., максимума с февраля 2016 года.

"Текущий рост евро с технической токи зрения не выглядит обоснованным, а на основных временных масштабах (дневной, недельный) можно наблюдать "медвежью" дивергенцию с индексом RSI и перекупленность, предвещающие скорый разворот. До начала нисходящей коррекции евро, однако, еще может подняться до очередных пиков - в частности, при пробое 90 руб. следующей целью движения станет максимум февраля 2016 года 91,41 руб. Стоит отметить, что в 2016 году на недельном графике евро после достижения исторического пика 93,60 руб. также наблюдалась дивергенция с RSI, которая верно сигнализировала нисходящую коррекцию. На этот раз, впрочем, максимумы перед началом фиксации прибыли могут быть еще более высокими (95-100 руб.). Негативный для рубля сценарий реализуется при усилении геополитических и санкционных рисков", - комментирует Кожухова.