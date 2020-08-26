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Главная / Мнения аналитиков / "ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Cisco Systems
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26 августа 2020 года 14:20
"ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Cisco Systems
"ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Cisco Systems, отмечая, что цифровая перестройка пойдет на пользу компании. "Акции Cisco Systems за последний год отставали по доходности от американского рынка в целом, что было не оправданно с фундаментальной точки зрения, и в перспективе ближайшего года мы ждем от них опережения рынка по доходности. Компания уверенно сохраняет лидирующие позиции в рыночных сегментах по всем ключевым направлениям деятельности в глобальном масштабе, и господству Cisco в своих сегментах на данном этапе по-прежнему ничто не угрожает", - отмечает аналитик "ФИНАМа" Зарина Саидова. Cisco Systems - гигант хай-тека, один из ведущих в мире разработчиков и производителей сетевого оборудования, базирующийся в Калифорнии. Рыночная капитализация компании составляет $180,4 млрд. Акции Cisco вошли в состав индекса Dow Jones Industrial Average в 2009 году. Cisco Systems основана в 1984 году двумя учеными из Стэнфорда, ставшими пионерами концепции локальной вычислительной сети (LAN). Первоначально компания специализировалась, главным образом, на маршрутизаторах. Наряду с сетевым и телекоммуникационным оборудованием Cisco специализируется на таких направлениях высоких технологий, как интернет вещей (IoT), безопасности доменов и управление затратами предприятий на энергоресурсы с помощью ИТ.
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26 августа 2020 года 18:05
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций РусАла и устанавливает целевую цену на уровне 37,6 руб., отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Сучкова. "РусАл остается убыточен на операционном уровне два полугодия подряд, - указывает Сучков. - Снижение... читать дальше
.26 августа 2020 года 17:38
"ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Lam Research Corporation, по-прежнему считая их привлекательными для вложений, говорится в комментарии инвесткомпании. "Акции Lam, находящиеся в числе наших рекомендаций на покупку, в текущем году демонстрируют впечатляющую доходность, -... читать дальше
.26 августа 2020 года 16:59
ОФЗ могут быть интересны инвесторам при текущем перепроданном рубле и чуть более высокой доходности - "Открытие Брокер"
ОФЗ могут быть интересны инвесторам при текущем перепроданном рубле и чуть более высокой доходности, отмечается в комментарии аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. "Робкие попытки рубля укрепиться в начале дня быстро прекратились, после чего отечественная валюта вновь активно слабела,... читать дальше
.26 августа 2020 года 16:22
Альфа-банк повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Детский мир" (MOEX: DSKY) со 115 рублей до 143 рублей за штуку, сообщается в обзоре банка. Рекомендация "выше рынка" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее... читать дальше
.26 августа 2020 года 15:54
Москва. 25 августа. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в среду днем, рубль слабеет к бивалютной корзине в условиях снижения интереса инвесторов к рисковым активам. читать дальше
.26 августа 2020 года 15:45
Негативный для рубля сценарий может реализоваться при усилении геополитических и санкционных рисков - "Велес Капитал"
Негативный для рубля сценарий может реализоваться при усилении геополитических и санкционных рисков, отмечается в комментарии аналитика "Велес Капитала" Елены Кожуховой. Рубль к середине сессии терял около 0,5% против доллара и евро, продолжая обновлять минимумы. Доллар достиг 75,95 руб., пика с... читать дальше
.26 августа 2020 года 14:59
Индекс РТС снижается второй день подряд, не реагируя на выросшие цены на нефть. Противоречивый новостной фон пугает инвесторов, говорится в комментарии руководителя Департамента инвестиционного анализа и обучения "УНИВЕР-Капитал" Андрея Верникова. С одной стороны, высокие цены на нефть, а с... читать дальше
.26 августа 2020 года 13:46
Рубль в среду может подешеветь до 76 руб./$1 и даже до 77 руб./$1, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "В среду рубль может подешеветь до 76 руб./$1 и даже до 77 руб./$1. Завершение налогового периода лишает его поддержки, и определяющим... читать дальше
.26 августа 2020 года 13:07
Позитивная динамика на рынке сырья и на американских фондовых площадках благоприятствует развороту вверх и на отечественных биржах, однако реакция на данные протоколов июльского заседания ФРС и на ухудшение внутреннего информационного фона будет оказывать негативное воздействие на котировки до... читать дальше
.26 августа 2020 года 12:34
"Детский мир" показал результаты за II квартал 2020 года по МСФО на уровне ожиданий, констатируют аналитики Промсвязьбанка. Динамика выручки в июле восстановилась. Компания полностью нормализовала бизнес и вернулась к двузначному росту общих продаж на уровне 13,9%. "Высокие результаты были... читать дальше
.26 августа 2020 года 11:53
Снижение рубля может продолжиться до прояснения ситуации с профилем геополитических рисков и возможных угроз - РФПИ
Фактор проведения компаниями основных налоговых выплат существенной поддержки рублю не оказал, поэтому чувствительность к внешним новостям и событиям далее может только увеличиваться, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. "Судя по динамике госбондов и суверенных CDS,... читать дальше
.26 августа 2020 года 11:37
Sova Capital оценивает справедливый курс рубля к концу 2020 года на уровне 70,8 руб./$1 при сохранении текущих условий, исключая премию за геополитический риск, говорится в обзоре экономиста инвестиционной компании Артема Заигрина. По мнению эксперта, следующая пара месяцев может стать тяжелой... читать дальше
.26 августа 2020 года 11:30
Москва. 26 августа. Рынок акций РФ утром в среду консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок; поддержку индексам оказывает продолжающееся ралли бумаг "Яндекса" к новым вершинам (в среду бумаги впервые превысили рубеж 5 тыс. рублей). читать дальше
.26 августа 2020 года 11:17
Аналитики Уралсиба рекомендуют "покупать" акции "ЛУКОЙЛа", сообщается в обзоре корпорации. После восстановления цен на нефть и экспортных нетбэков в июле можно говорить о стабилизации рынка нефти, несмотря на сохранение рисков, связанных с эпидемией коронавируса. При этом, отмечают аналитики... читать дальше
.26 августа 2020 года 10:47
Ухудшение климатической ситуации в США играет нефти в плюс, в ближайшие дни вероятен рост нефти марки Brent к $48+/барр., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "Так, ураган "Лаура" по силе оценивается экспертами как ураган "Катрина", который бушевал 15 лет назад. По прогнозам, "Лаура" обрушится... читать дальше
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