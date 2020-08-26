"ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Cisco Systems, отмечая, что цифровая перестройка пойдет на пользу компании.

"Акции Cisco Systems за последний год отставали по доходности от американского рынка в целом, что было не оправданно с фундаментальной точки зрения, и в перспективе ближайшего года мы ждем от них опережения рынка по доходности. Компания уверенно сохраняет лидирующие позиции в рыночных сегментах по всем ключевым направлениям деятельности в глобальном масштабе, и господству Cisco в своих сегментах на данном этапе по-прежнему ничто не угрожает", - отмечает аналитик "ФИНАМа" Зарина Саидова.

Cisco Systems - гигант хай-тека, один из ведущих в мире разработчиков и производителей сетевого оборудования, базирующийся в Калифорнии. Рыночная капитализация компании составляет $180,4 млрд. Акции Cisco вошли в состав индекса Dow Jones Industrial Average в 2009 году.

Cisco Systems основана в 1984 году двумя учеными из Стэнфорда, ставшими пионерами концепции локальной вычислительной сети (LAN). Первоначально компания специализировалась, главным образом, на маршрутизаторах. Наряду с сетевым и телекоммуникационным оборудованием Cisco специализируется на таких направлениях высоких технологий, как интернет вещей (IoT), безопасности доменов и управление затратами предприятий на энергоресурсы с помощью ИТ.