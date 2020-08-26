Российский рынок акций остается во власти противоречивых факторов - "Фридом Финанс"

Позитивная динамика на рынке сырья и на американских фондовых площадках благоприятствует развороту вверх и на отечественных биржах, однако реакция на данные протоколов июльского заседания ФРС и на ухудшение внутреннего информационного фона будет оказывать негативное воздействие на котировки до конца недели, отмечает в своем комментарии аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин. Прогноз по закрытию для индекса Мосбиржи на среду, по его мнению - коридор 2995-3055 пунктов.