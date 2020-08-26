Утренние прогнозы: без существенных изменений

В среду аналитики предполагают нейтральное начало фондовых торгов в России.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон перед открытием торгов среды в России складывается нейтральный, поэтому ждем открытия рынка небольшим снижением, но потом распродажи могут возобновиться. Можно уже с определенностью сказать, что восходящий тренд на российском рынке акций завершился, и сейчас наблюдается боковик. Скорее всего, выход из него будет вниз. Чуть лучше рынка могут выглядеть бумаги нефтянки из-за роста цен на нефть в результате начала сезона ураганов в США".

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "По нашему мнению, российский рынок продолжит следовать за умеренными изменениями внешнего фона. Наиболее вероятным сценарием на сегодня считаем движение индекса Мосбиржи во второй половине диапазона 3000-3050 пунктов. Фактором поддержки может выступить динамика нефтяных котировок".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3020-3040 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3010, 3000 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3050, 3060 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс Мосбиржи с большой долей вероятности продолжит свою вчерашнюю консолидацию вблизи отметки 3030 пунктов. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона".

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром российские фондовые индексы, вероятно, не покажут существенных изменений в виду неоднозначного внешнего фона".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным. Лёгкий рост сырьевых контрактов компенсируется небольшим снижением азиатских индексов. AUD, NZD и CAD торговались в пределах +0,1% относительно доллара США. Однако для отечественного рынка более высокое значение имеют собственные риски, связанные с негативной риторикой западных партнёров".