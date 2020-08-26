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26 августа 2020 года 09:30

Нефть торгуется на максимуме с марта

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite поднялись до новых исторических максимумов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть, достигнувшие по итогам торгов во вторник максимумов с начала марта, продолжают подниматься в среду.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite поднялись до новых исторических максимумов во вторник, несмотря на смешанные экономические данные.

Инвесторов воодушевили сообщения о прогрессе в торговых переговорах между США и Китаем.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин по итогам телефонной беседы с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ в понедельник отметили прогресс в реализации первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, говорится в сообщении на сайте американского торгового представительства.

Со своей стороны, министерство торговли КНР сообщило, что в ходе беседы состоялся "конструктивный диалог по вопросам укрепления координации макроэкономической политики двух стран, реализации первого этапа торгово-экономического соглашения между США и Китаем".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает при определенных условиях прекращения экономического сотрудничества с Китаем.

"Учитывая, что обмен мнениями между двумя странами в последнее время имел негативный характер, хоть немного позитива рассматривается как большой шаг вперед, даже когда это не так", - отмечает рыночный аналитик CMC Markets Дэвид Мэдден, слова которого приводит MarketWatch.

Продажи новых домов в США в июле подскочили на 13,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 910 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны во вторник. Таким образом, показатель повышался четвертый месяц подряд и достиг максимума с декабря 2006 года.

Согласно пересмотренным данным, в июне было реализовано 791 тыс. домов, тогда как ранее был озвучен показатель в 776 тыс. То есть продажи подскочили на 15,1%, а не на 13,8%, как было объявлено ранее.

Аналитики в среднем ожидали гораздо менее значительного увеличения в июле - на 1,2% по данным Trading Economics и на 1,8% по данным MarketWatch.

Продажи в прошлом месяце относительно июля 2019 года взлетели на 36,3%.

Низкие процентные ставки по ипотечным кредитам и постепенное снятие локдаунов, введенных из-за пандемии коронавируса, способствуют восстановлению активности на рынке недвижимости, что может стать одним из драйверов улучшения экономической ситуации в целом, отмечают эксперты.

В то же время индекс потребительского доверия в США в августе 2020 года снизился второй месяц подряд, до 84,8 пункта с пересмотренных 91,7 пункта в июле, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Ранее июльское значение оценивалось в 92,6 пункта.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения индекса в августе до 93 пунктов.

Уровень потребительского доверия рос в мае и июне на фоне постепенного возобновления экономической активности, которая была приостановлена из-за пандемии COVID-19. Однако в июле показатель вновь снизился в связи с возникновением новых вспышек заболевания.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на мероприятии Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити. Симпозиум, организуемый ФРБ Канзас-Сити, ежегодно собирает в Джексон-Хоуле глав мировых центробанков, министров финансов, научных деятелей и участников финансового рынка. В этом году мероприятие пройдет в режиме онлайн 27-28 августа, его тема - "Двигаясь в следующее десятилетие: последствия денежно-кредитной политики".

Пауэлл, как ожидается, будет говорить в своем выступлении о давно начатом пересмотре стратегии Федрезерва.

Между тем индексный провайдер S&P Dow Jones Indices в понедельник вечером объявил об изменениях в составе фондового индекса Dow Jones Industrial Average.

Акции Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp., Pfizer Inc. (SPB: PFE) и Raytheon Technologies Corp. будут выведены из расчета Dow Jones в рамках самого крупного за семь лет пересмотра его состава. Вместо них с 31 августа в Dow Jones будут включены бумаги разработчика "облачных" сервисов Salesforce.com, биофармацевтической компании Amgen (SPB: AMGN) Inc. и промышленно-технологической корпорации Honeywell International (SPB: HON).

Пересмотр состава индекса производится в связи с объявленным в прошлом месяце решением Apple Inc. (SPB: AAPL) провести сплит акций 4:1, говорится в сообщении S&P Dow Jones Indices, рассчитывающей фондовый индекс.

Акции Salesforce.com подорожали по итогам торгов во вторник на 3,6%, Amgen - на 5,4%, Honeywell International - на 3,2%. Цена бумаг Exxon снизилась на 3,2%, Pfizer - на 1,1%, Raytheon - на 1,5%.

Бумаги J.M. Smucker & Co. подскочили на 6,9% после публикации квартальной отчетности. Американский производитель продуктов питания увеличил прибыль и выручку в первом финансовом квартале, при этом оба показателя превзошли ожидания аналитиков, и компания повысила прогноз на текущий фингод.

Капитализация производителя медицинских товаров Medtronic Plc (SPB: MDT) увеличилась на 2,5%. Компания зафиксировала резкое падение прибыли в первом финансовом квартале, но показатель оказался лучше консенсус-прогноза рынка.

Котировки акций Palo Alto Networks (SPB: PANW) Inc. снизились на 2,3%. Компания, которая специализируется на вопросах компьютерной безопасности, опубликовала финансовые результаты и прогноз, которые превзошли ожидания аналитиков. Кроме того, она сообщила о планах приобретения консалтинговой фирмы Crypsis Group, специализирующейся на управлении киберрисками, за $265 млн.

Рыночная стоимость Best Buy Co. (SPB: BBY) упала на 4% из-за осторожных прогнозов. Американский ритейлер электроники во втором финансовом квартале увеличил чистую прибыль в 1,8 раза за счет роста онлайн-продаж, скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов опустился на 60,02 пункта (0,21%) - до 28248,44 пункта. Давление на индекс, в частности, оказало снижение акций Apple Inc., впервые за последние шесть сессий, на 0,8%.

Standard & Poor's 500 прибавил 12,34 пункта (0,36%) и достиг нового исторического максимума, 17-го по счету в этом году, на уровне 3443,62 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 86,75 пункта (0,76%) - до 11466,47 пункта, установив 38-й по счету исторический максимум с начала года.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов в среду в условиях слабой активности участников рынков.

Инвесторы проявляют осторожность на фоне новых вспышек коронавирусной инфекции COVID-19 в мире и внимательно следят за новостями о разработке вакцины, пишет Bloomberg.

По словам аналитика Mizuho Bank Хаяки Нариты, рынки получают противоречивые сигналы, такие как довольно позитивные данные о продажах новых домов в США, но разочаровывающий показатель потребительского доверия, при этом сохраняются опасения по поводу дальнейшего распространения COVID-19.

"В зависимости от того, как посмотреть, данные и события могут быть обнадеживающими или мрачными", - отмечает эксперт.

Японский индекс Nikkei 225 в ходе торгов в среду снижается на 0,01%.

Котировки акций инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. растут на 3%, производителя потребительской электроники Sony Corp.- на 1,5%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. - на 0,2%.

Акции японских автопроизводителей Honda Motor Co. и Nissan Motor Co. дорожают на 0,5% и 0,4%. В то же время цена бумаг Toyota Motor Corp. снизилась на 0,5%.

Китайский индекс Shanghai Composite опустился на 0,82%, гонконгский Hang Seng теряет 0,01%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в среду влил 200 млрд юаней ($28,93 млрд) в финансовую систему посредством операций обратного РЕПО с целью поддержания достаточного объема ликвидности.

Процентная ставка по 14-дневным операциям обратного РЕПО осталась на уровне 2,2%, говорится в сообщении НБК.

Ant Group Co., крупнейшая в Китае компания сферы финансовых технологий и оператор популярного платежного сервиса Alipay, во вторник подала заявки на проведение IPO в Гонконге и Шанхае.

По данным Bloomberg, объем двойного IPO Ant может достичь $30 млрд, что превысит предыдущий рекорд, поставленный Saudi Aramco. Ant может получить оценку более чем в $200 млрд в рамках первичного размещения акций, пишет The Wall Street Journal.

В предварительном проспекте IPO, опубликованном во вторник, не называется ни планируемый объем размещения, ни его сроки, ни другие детали.

Бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings растут в ходе торгов в Гонконге на 1,3%, телекоммуникационной компании China Mobile (SPB: CHL) - на 1,4%.

Котировки бумаг производителей чипов Sunny Optical Technology Group Co. и AAC Technologies Holdings Inc. снизились на 1,7% и 2,6% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi вырос на 0,1%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. сократилась на 0,4%. Акции производителя потребительской электроники LG Electronics Inc. подешевели на 3%, автопроизводителя Kia Motors Corp. - на 0,4%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,67%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto уменьшилась на 1% и 1,7% соответственно.

Цены на нефть, достигнувшие по итогам торгов во вторник максимумов с начала марта, продолжают подниматься в среду в связи с приближением к Мексиканскому заливу урагана Лаура.

Ураган, которому присвоена третья категория, обрушится на побережье штатов Техас и Луизиана в среду вечером или утром в четверг, предупреждает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

Порядка 84 нефтедобывающих и 61% газодобывающих мощностей в Мексиканском заливе уже остановлено, сообщает Bloomberg.

Во вторник Cheniere Energy сообщила о временном прекращении операций крупнейшего в США СПГ-терминала Sabine Pass в Луизиане.

Нефтеперерабатывающие компании, включая ExxonMobil и Citgo Petroleum, также сокращают производство, либо закрывают предприятия в регионе. В связи с этим, цены на бензин в США подскочили до максимумов с начала марта.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в среду составляет $46,04 за баррель, что на $0,18 (0,39%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,73 (1,6%).

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,03 (0,07%) - до $43,38 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,73 (1,7%).

Цены контрактов, как на Brent, так и на WTI, по итогам торгов в пятницу были максимальными с 5 марта - до начала пандемии коронавируса.

Тем не менее, эксперты отмечают, что последствия урагана для цен на нефть будет кратковременным, поскольку летний автомобильный сезон подходит к концу, и восстановление спроса на нефть остается под вопросом из-за пандемии коронавируса.

"Даже если добывающие мощности в Мексиканском заливе будут восстанавливаться медленно, запасов нефти достаточно, чтобы избежать нехватки поставок для перерабатывающих предприятий", - отмечает аналитик по сырьевому сектору BNP Paribas в Лондоне Гарри Чилингарян.

Данные Американского института нефти (API) показали, что запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 4,52 млн баррелей. Официальный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов будет обнародован министерством энергетики США в среду в 17:30 МСК.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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