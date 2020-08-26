Рынок акций РФ утром консолидируется, раллирующие бумаги Яндекса поддерживают индексы

Москва. 26 августа. Рынок акций РФ утром в среду консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок; поддержку индексам оказывает продолжающееся ралли бумаг "Яндекса" к новым вершинам (в среду бумаги впервые превысили рубеж 5 тыс. рублей).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3029,78 пункта (+0,02%), индекс РТС - 1263,06 пункта (-0,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1%.

Доллар вырос до 75,57 рубля (+0,24 рубля).

Выросли рублевые акции "Яндекса" (+2,2%, до 5095,8 рубля), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,2%).

Акции "Яндекса" растут с начала второй декады августа, когда стало известно об их включении в расчет индекса MSCI Russia. Далее бумаги "Яндекса" заняли место акций "Норникеля" (MOEX: GMKN) в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 по итогам его августовской ребалансировки (акции вошли в топ-4 с весом 9,44%). В итоге за две недели бумаги "Яндекса" прибавили в цене более 20%.

Подешевели в среду акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,8%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "Норникеля" (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6%, до 225,9 рубля; -0,7% "префы"), "Мосбиржи" (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%).

Подросли акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+0,5%) на фоне вышедшего отчета по МСФО: банк во втором квартале сократил чистую прибыль на 7,9% в годовом выражении (до 2 млрд рублей), а по итогам полугодия прибыль выросла на 3,6% (до 3,6 млрд рублей).

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций остается под давлением политических факторов, что сдерживает западных покупателей. Замгоссекретаря США Стивен Биган заявил, что в случае подтверждения версии отравления оппозиционного политика Алексея Навального, Штаты примут очень жесткие меры в отношении России. Складывается впечатление, что иностранные инвесторы начали выходить из российских бумаг, что и не дает рынку отыгрывать внешние позитив.

Для акций Сбербанка поддержкой выступает уровень 224 рублей, ее пробой может усилить снижение цен. Акции крупнейшего российского банка неоправданно перепроданы, тем более что на носу выплаты рекордных дивидендов. Однако рекомендовать покупать бумаги не стоит, так как политические риски вполне могут увести их еще ниже.

Можно уже с определенностью сказать, что восходящий тренд на российском рынке акций завершился, и сейчас наблюдается боковик. Скорее всего, выход из него будет вниз. Чуть лучше рынка могут выглядеть бумаги нефтянки из-за роста цен на нефть в результате начала сезона ураганов в США. Не исключено, что если в среду выйдут сильные данные по запасам в Штатах, то нефть Brent на какое-то время уйдет выше $47 за баррель. Однако увлекаться покупкой как нефтяных контрактов, так и акций нефтянки не рекомендуется - "погодный фактор" нефть не будет отыгрывать очень долго, считает Антонов.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, к середине недели глобальные рынки несколько замедлили восходящую динамику. Последние дни аппетит к риску поддерживали сообщения об успехах в разработке вакцины и способов лечения коронавируса, рост акций технологических компаний и снижение геополитической напряженности. Переговоры представителей США и Китая о выполнении условий первой фазы торговой сделки прошли успешно, и возможно, американские власти воздержатся от усиления конфронтации в преддверии выборов президента, чтобы поддержать финансовые рынки.

Тем не менее, в глобальном плане, несмотря на снижение числа зараженных в США, их число увеличивается в Испании и Германии, что не может не беспокоить инвесторов. Как и фаза бурного восстановления мировой экономики, которая постепенно замедляется и будет находить отражение в экономической статистике. Это заставляет текущий оптимизм расценивать как временное явление на фоне перегретых рынков, которым для продолжения акцентированного роста могут потребоваться новые новостные драйверы.

В среду на рыночный сантимент может повлиять статистика по заказам на товары длительного пользования в США. В целом торговая активность остается невысокой, инвесторы ожидают выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в четверг. Наиболее вероятным сценарием на среду является движение индекса МосБиржи в верхней половине диапазона 3000-3050 пунктов. Фактором поддержки может выступить динамика нефтяных котировок, считает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, для отечественного рынка акций более высокое значение имеют собственные риски, связанные с негативной риторикой западных партнеров. Поэтому рубль может продолжить слабеть, игнорируя сильную перепроданность.

Негатив, прежде всего, связан с текущим политическим кризисом в Белоруссии, а также нездоровьем известного оппозиционера. По последнему повысились риски рефлекторных санкций.

С другой стороны, состоявшиеся переговоры США и КНР по торговым вопросам снимают часть рисков возобновления торговой войны между двумя ведущими экономиками мира. Рост цен на жилье в США сохраняется (индекс цен на жилую недвижимость S&P/CS в 20 крупнейших городских образованиях США вырос в июле на 3,5%), причем на фоне пандемии отмечен резкий рост цен на дома для одной семьи.

Негативное влияние на азиатские индексы может оказывать потребительская уверенность в США. Североамериканский рынок является основным для азиатского экспорта, поэтому менее активное потребление в США может негативно сказаться на доходах местных компаний. Нефть продолжает расти - пока шторм "Марко" успокаивается, ураган "Лаура" может достигнуть третьей категории. В Техасе и Луизиане эвакуируют до полумиллиона человек с побережья. В американском сегменте Мексиканского залива приостановлена добыча почти 1,56 млн баррелей в сутки. Дополнительным стимулом для роста котировок стал отчет API, отмечает Кочетков.

В США во вторник индексы S&P 500 (+0,4%) и Nasdaq (+0,8%) поднялись до новых исторических максимумов, несмотря на смешанные экономические данные, инвесторов воодушевили сообщения о прогрессе в торговых переговорах между США и Китаем.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин по итогам телефонной беседы с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ в понедельник отметили прогресс в реализации первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, говорится в сообщении на сайте американского торгового представительства.

Со своей стороны, министерство торговли КНР сообщило, что в ходе беседы состоялся "конструктивный диалог по вопросам укрепления координации макроэкономической политики двух стран, реализации первого этапа торгово-экономического соглашения между США и Китаем".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает при определенных условиях прекращения экономического сотрудничества с Китаем.

Между тем, в среду в Азии преобладало коррекционное снижение индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,03%, китайский Shanghai Composite потерял 1,3%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,1%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE просел на 0,3%, CAC 40 и DAX растут на 0,1-0,3%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Инвесторы проявляют осторожность на фоне новых вспышек коронавирусной инфекции COVID-19 в мире и внимательно следят за новостями о разработке вакцины, пишет Bloomberg.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в среду влил 200 млрд юаней ($28,93 млрд) в финансовую систему посредством операций обратного РЕПО с целью поддержания достаточного объема ликвидности. Процентная ставка по 14-дневным операциям обратного РЕПО осталась на уровне 2,2%, говорится в сообщении НБК.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на мероприятии Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити. Симпозиум, организуемый ФРБ Канзас-Сити, ежегодно собирает в Джексон-Хоуле глав мировых центробанков, министров финансов, научных деятелей и участников финансового рынка. В этом году мероприятие пройдет в режиме онлайн 27-28 августа, его тема - "Двигаясь в следующее десятилетие: последствия денежно-кредитной политики".

Пауэлл, как ожидается, будет говорить в своем выступлении о давно начатом пересмотре стратегии Федрезерва.

Нефть утром в среду находится на максимуме с марта, цены растут в связи с приближением к Мексиканскому заливу урагана "Лаура"; цена Brent находится вблизи уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $46,01 за баррель (+0,3% и +1,6% во вторник), октябрьская цена WTI - $43,38 за баррель (+0,1% и +1,7% накануне).

Ураган, которому присвоена третья категория, обрушится на побережье штатов Техас и Луизиана в среду вечером или утром в четверг, предупреждает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

Порядка 84% нефтедобывающих и 61% газодобывающих мощностей в Мексиканском заливе уже остановлено, сообщает Bloomberg.

Во вторник Cheniere Energy сообщила о временном прекращении операций крупнейшего в США СПГ-терминала Sabine Pass в Луизиане.

Нефтеперерабатывающие компании, включая ExxonMobil (SPB: XOM) и Citgo Petroleum, также сокращают производство, либо закрывают предприятия в регионе. В связи с этим цены на бензин в США подскочили до максимумов с начала марта.

Тем не менее, эксперты отмечают, что последствия урагана для цен на нефть будут кратковременными, поскольку летний автомобильный сезон подходит к концу, и восстановление спроса на нефть остается под вопросом из-за пандемии коронавируса.

Данные Американского института нефти (API) показали, что запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 4,52 млн баррелей. Официальный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов будет обнародован министерством энергетики США в среду в 17:30 МСК.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Бест эффортс банка" (MOEX: ALBK) (+16,2%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+4,7%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+2,7%), ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (+2%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,4%).

Подешевели бумаги ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-6,5%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 14,058 млрд рублей (из них 3,523 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 2,72 млрд рублей - на акции "Яндекса").