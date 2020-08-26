Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов в условиях выхода инвесторов из рисковых активов

Москва. 26 августа. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в среду утром, рубль слабеет к бивалютной корзине в условиях снижения интереса инвесторов к рисковым активам.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,43-75,62 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 75,57 руб./$1 (+24,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 89,23 руб./EUR1 (+4,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 15,51 копейки к уровню закрытия вторника, до 81,72 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,0574 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,1685 рубля выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов в условиях снижения интереса инвесторов к рисковым активам. Внимание трейдеров направлено на стартующее в четверг мероприятие Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити, где запланировано выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Симпозиум, организуемый ФРБ Канзас-Сити, ежегодно собирает в Джексон-Хоуле глав мировых центробанков, министров финансов, научных деятелей и участников финансового рынка. В этом году мероприятие пройдет в режиме онлайн 27-28 августа, его тема - "Двигаясь в следующее десятилетие: последствия денежно-кредитной политики".

Пауэлл, как ожидается, будет говорить в своем выступлении о давно начатом пересмотре стратегии Федрезерва.

Дополнительное давление на рубль оказывает рост антироссийских санкционных рисков, о которых накануне заявил замгоссекретаря США Стивен Биган. Во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым он сказал о возможности принятия Вашингтоном серьезных мер против России в случае подтверждения информации об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Об этом официально сообщили в МИД России.

Цены на нефть, достигнувшие по итогам торгов во вторник максимумов с 5 марта, демонстрируют небольшое разнонаправленное движение в ожидании урагана "Лаура", приближающегося к Мексиканскому заливу.

Ураган, которому присвоена третья категория, обрушится на побережье штатов Техас и Луизиана в среду вечером или утром в четверг, предупреждает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

Порядка 84% нефтедобывающих и 61% газодобывающих мощностей в Мексиканском заливе уже остановлено, сообщает Bloomberg.

Во вторник Cheniere Energy сообщила о временном прекращении операций крупнейшего в США СПГ-терминала Sabine Pass в Луизиане.

Нефтеперерабатывающие компании, включая ExxonMobil (SPB: XOM) и Citgo Petroleum, также сокращают производство, либо закрывают предприятия в регионе. В связи с этим цены на бензин в США подскочили до максимумов с начала марта.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в среду увеличилась на 0,22% - до $45,96 за баррель. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 1,6%.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на 0,16% - до $43,28 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 1,7%.

Эксперты отмечают, что последствия урагана для цен на нефть будут кратковременными, поскольку летний автомобильный сезон подходит к концу, и восстановление спроса на нефть остается под вопросом из-за пандемии коронавируса.

Данные Американского института нефти (API) показали, что запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 4,52 млн баррелей. Официальный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов будет обнародован министерством энергетики США в среду в 17:30 МСК.