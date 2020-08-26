Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 26 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite поднялись до новых исторических максимумов во вторник, несмотря на смешанные экономические данные. Инвесторов воодушевили сообщения о прогрессе в торговых переговорах между США и Китаем. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин по итогам телефонной беседы с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ в понедельник отметили прогресс в реализации первой фазы торгового соглашения между США и Китаем. Со своей стороны, министерство торговли КНР сообщило, что в ходе беседы состоялся "конструктивный диалог по вопросам укрепления координации макроэкономической политики двух стран, реализации первого этапа торгово-экономического соглашения между США и Китаем".

Продажи новых домов в США в июле подскочили на 13,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 910 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны во вторник. Таким образом, показатель повышался четвертый месяц подряд и достиг максимума с декабря 2006 года. Согласно пересмотренным данным, в июне было реализовано 791 тыс. домов, тогда как ранее был озвучен показатель в 776 тыс. То есть продажи подскочили на 15,1%, а не на 13,8%, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем ожидали гораздо менее значительного увеличения в июле - на 1,2% по данным Trading Economics и на 1,8% по данным MarketWatch. Продажи в прошлом месяце относительно июля 2019 года взлетели на 36,3%.

В то же время индекс потребительского доверия в США в августе 2020 года снизился второй месяц подряд, до 84,8 пункта с пересмотренных 91,7 пункта в июле, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Ранее июльское значение оценивалось в 92,6 пункта. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения индекса в августе до 93 пунктов.

Вместе с тем фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в среду в условиях слабой активности участников рынков. Инвесторы проявляют осторожность на фоне новых вспышек коронавирусной инфекции COVID-19 в мире и внимательно следят за новостями о разработке вакцины. Внимание трейдеров на этой неделе направлено на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на мероприятии Федерального резервного банка Канзас-Сити. Симпозиум, организуемый ФРБ Канзас-Сити, ежегодно собирает в Джексон-Хоуле глав мировых центробанков, министров финансов, научных деятелей и участников финансового рынка. В этом году мероприятие пройдет в режиме онлайн 27-28 августа, его тема - "Двигаясь в следующее десятилетие: последствия денежно-кредитной политики". Пауэлл, как ожидается, будет говорить в своем выступлении о давно начатом пересмотре стратегии Федрезерва.

Японский индекс Nikkei 225 в ходе торгов в среду снизился на 0,03%. Китайский индекс Shanghai Composite опустился на 0,82%, гонконгский Hang Seng теряет 0,01%. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в среду влил 200 млрд юаней ($28,93 млрд) в финансовую систему посредством операций обратного РЕПО с целью поддержания достаточного объема ликвидности. Процентная ставка по 14-дневным операциям обратного РЕПО осталась на уровне 2,2%, говорится в сообщении НБК. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,67%. И лишь южнокорейский индекс Kospi вырос на 0,1%.

Цены на нефть, достигнувшие по итогам торгов во вторник максимумов с начала марта, в среду утром демонстрируют разнонаправленную динамику. Ураган Лаура, которому присвоена третья категория, обрушится на побережье штатов Техас и Луизиана в среду вечером или утром в четверг, предупреждает Национальный центр США по слежению за ураганами. Порядка 84% нефтедобывающих и 61% газодобывающих мощностей в Мексиканском заливе уже остановлено. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в среду составила $45,91 за баррель, что на 0,11% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 1,6%. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени снизились в цене на 0,21% - до $43,26 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 1,7%.

Цены контрактов, как на Brent, так и на WTI, по итогам торгов в пятницу были максимальными с 5 марта - до начала пандемии коронавируса. Тем не менее, эксперты отмечают, что последствия урагана для цен на нефть будут кратковременными, поскольку летний автомобильный сезон подходит к концу, и восстановление спроса на нефть остается под вопросом из-за пандемии коронавируса.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла почти в 1,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,803 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,077 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 августа снизился на 0,06% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,84 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,04%, опустившись до 701,92 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Транснефть-001P-09" (+0,32%), "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+0,31%) и "Газпром БО-22" (+0,26%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-002Р-04" (-0,5%), "РЖД-001P-13R" (-0,38%) и "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (-0,24%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк России (MOEX: SBER) разместил 97,55% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-301R на 1,950 млрд рублей (номинальный объем - 2 млрд рублей) и 95,40% выпуска серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-302R на 1,908 млрд рублей (номинальный объем - 2 млрд рублей). Выпуски гасятся в августе 2025 года. По выпускам предусмотрен один купон, ставка - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

ПАО "ТрансФин-М" установило ставку 12-13-го купонов биржевых облигаций серии БО-31 в размере 6,25% годовых. "ТрансФин-М" в марте 2015 года разместил биржевые облигации серии БО-31 номинальным объемом 2,5 млрд рублей, реализовав 25,6% выпуска на сумму 640 млн рублей. Ставка текущего купона - 9,75% годовых.

Россельхозбанк (РСХБ) приобрел в рамках оферты 1 тыс. 625 облигаций серии БО-17 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 0,03% выпуска. Банк разместил 17-й выпуск биржевых облигаций на 5 млрд рублей в феврале 2015 года. Десятилетние бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка текущего купона - 5,45% годовых.

ООО "ДОК-15" (Московская область) выставило оферту по соглашению с владельцами по облигациям серии БО-01 объемом до 977,429 млн рублей. Дата приобретения в рамках оферты - 11 сентября. Цена приобретения составит 124% от номинальной стоимости. Срок подачи заявок с 10:00 МСК 4 сентября до 18:00 МСК 10 сентября. Размещение выпуска объемом 2,016 млрд рублей прошло в марте 2018 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 13,9% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны квартальные. Срок обращения выпуска - 10 лет.