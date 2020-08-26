Снижение рубля может продолжиться до прояснения ситуации с профилем геополитических рисков и возможных угроз - РФПИ

Фактор проведения компаниями основных налоговых выплат существенной поддержки рублю не оказал, поэтому чувствительность к внешним новостям и событиям далее может только увеличиваться, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. "Судя по динамике госбондов и суверенных CDS, премия за российский риск медленно растет. В этих условиях рубль может использоваться как инструмент хеджирования открытых позиций в российских активах, поэтому его снижение может продолжиться до прояснения ситуации с профилем геополитических рисков и возможных угроз", - пишет он.