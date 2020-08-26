Sova Capital оценивает справедливый курс рубля к концу 2020г на уровне 70,8 руб./$1

Sova Capital оценивает справедливый курс рубля к концу 2020 года на уровне 70,8 руб./$1 при сохранении текущих условий, исключая премию за геополитический риск, говорится в обзоре экономиста инвестиционной компании Артема Заигрина.

По мнению эксперта, следующая пара месяцев может стать тяжелой для рубля в свете геополитических факторов, которые, вероятно, негативно отразятся на национальной валюте в сентябре-ноябре. Кроме того, значительные потоки капитала, связанные с несистемными рисками, могут вывести курс рубля за пределы уровней, обоснованных фундаментальными показателями.

"Дивидендные выплаты также способны дать "побочный эффект", поскольку крупнейшие госбанки смогут выплатить рублевые дивиденды в октябре. Поддержку рублю окажут сезонные факторы. Тем не менее, угроза второй волны COVID-19 может снизить внешний спрос и привести к сокращению глобальной ликвидности, что чревато ужесточением внешних финансовых условий и ускорением бегства капитала", - пишет экономист.

При этом, как отмечается в обзоре, к концу текущего года специфические для России риски ослабеют.

"По нашим оценкам, справедливый уровень курса рубля на конец 2020 года составляет 70,8 руб./$1 при условии сохранения текущих условий до конца года за исключением премии за геополитический риск", - резюмирует эксперт.