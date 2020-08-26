Геополитические риски и ослабление рубля в последние недели существенно снизили интерес к ОФЗ - Промсвязьбанк

Геополитические риски и ослабление рубля в последние недели существенно снизили интерес к ОФЗ, говорится в обзоре Промсвязьбанка.

Минфин РФ в среду (после двухнедельной паузы) проведет аукцион по размещению нового госдолга. Инвесторам будет предложен четырехлетний флоатер ОФЗ-ПК 24021. Данный выпуск в последнее время пользуется высоким спросом у локальных инвесторов поскольку присутствуют ожидания, что потенциал снижения ключевой ставки ЦБР практически исчерпан, отмечают аналитики банка.

"На последних аукционах Минфина РФ в июле-августе объем заявок на флоатеры составлял 189-222 млрд руб. Однако без премии к вторичному рынку порядка 20 б.п. по цене в текущей конъюнктуре вряд ли ведомство сможет разместить больше 30-50 млрд руб. Геополитические риски и ослабление рубля в последние недели существенно снизили интерес к ОФЗ", - пишут специалисты Промсвязьбанка.