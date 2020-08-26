.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций откроется повышением на 0,5% - "Атон"
.
ГЛАВНОЕ
Падение промпроизводства в РФ в июле замедлилось до 8%
В июле снижение промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлилось до 8% после падения на 9,4% в июне. Июльское падение оказалось сильнее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 7,5%
 
Реестр МСП предлагают обновлять ежемесячно
Минэкономразвития и Федеральная налоговая служба (ФНС) согласовали механизм ежемесячного обновления реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Подготовлен проект изменений в закон о развитии малого и среднего бизнеса, пишет...
 
Ипотека: возможностей для роста почти не осталось
Июль стал рекордным для российских банков как по объемам выдачи ипотечных кредитов, так и по размеру процентной ставки. Эксперты ожидают дальнейшего роста объемов ближе к окончанию срока действия программы господдержки, а в случае ее сворачивания –...
 
Россиян защитят от звонков банковских мошенников
Граждан защитят от звонков банковских мошенников. В течение двух лет в рамках "регуляторной песочницы" технологию блокировки создадут и протестируют операторы связи и банки. Для этого будут внесены изменения в ФЗ "О связи" в части обработки сведений...
 
26 августа 2020 года 09:58

Рынок акций откроется повышением на 0,5% - "Атон"

Аналитики компании "Атон" считают, что торги среды российский рынок акций откроет повышением на 0,5%, говорится в обзоре.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
26 августа 2020 года 18:05
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций РусАла
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций РусАла и устанавливает целевую цену на уровне 37,6 руб., отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Сучкова. "РусАл остается убыточен на операционном уровне два полугодия подряд, - указывает Сучков. - Снижение...    читать дальше
.
26 августа 2020 года 17:38
"ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Lam Research Corporation
"ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Lam Research Corporation, по-прежнему считая их привлекательными для вложений, говорится в комментарии инвесткомпании. "Акции Lam, находящиеся в числе наших рекомендаций на покупку, в текущем году демонстрируют впечатляющую доходность, -...    читать дальше
.
26 августа 2020 года 16:59
ОФЗ могут быть интересны инвесторам при текущем перепроданном рубле и чуть более высокой доходности - "Открытие Брокер"
ОФЗ могут быть интересны инвесторам при текущем перепроданном рубле и чуть более высокой доходности, отмечается в комментарии аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. "Робкие попытки рубля укрепиться в начале дня быстро прекратились, после чего отечественная валюта вновь активно слабела,...    читать дальше
.
26 августа 2020 года 16:22
Альфа-банк поднял оценку акций "Детского мира" на 24%, подтвердив рекомендацию "выше рынка"
Альфа-банк повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Детский мир" (MOEX: DSKY) со 115 рублей до 143 рублей за штуку, сообщается в обзоре банка. Рекомендация "выше рынка" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее...    читать дальше
.
26 августа 2020 года 15:54
Рубль днем продолжает снижаться к доллару и евро в условиях выхода инвесторов из рисковых активов
Москва. 25 августа. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в среду днем, рубль слабеет к бивалютной корзине в условиях снижения интереса инвесторов к рисковым активам.    читать дальше
.
26 августа 2020 года 15:45
Негативный для рубля сценарий может реализоваться при усилении геополитических и санкционных рисков - "Велес Капитал"
Негативный для рубля сценарий может реализоваться при усилении геополитических и санкционных рисков, отмечается в комментарии аналитика "Велес Капитала" Елены Кожуховой. Рубль к середине сессии терял около 0,5% против доллара и евро, продолжая обновлять минимумы. Доллар достиг 75,95 руб., пика с...    читать дальше
.
26 августа 2020 года 14:59
Противоречивый новостной фон пугает инвесторов - "Универ-Капитал"
Индекс РТС снижается второй день подряд, не реагируя на выросшие цены на нефть. Противоречивый новостной фон пугает инвесторов, говорится в комментарии руководителя Департамента инвестиционного анализа и обучения "УНИВЕР-Капитал" Андрея Верникова. С одной стороны, высокие цены на нефть, а с...    читать дальше
.
26 августа 2020 года 14:20
"ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Cisco Systems
"ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Cisco Systems, отмечая, что цифровая перестройка пойдет на пользу компании. "Акции Cisco Systems за последний год отставали по доходности от американского рынка в целом, что было не оправданно с фундаментальной точки зрения, и в перспективе...    читать дальше
.
26 августа 2020 года 13:46
Рубль может подешеветь и до 77 руб./$1 - Sberbank CIB
Рубль в среду может подешеветь до 76 руб./$1 и даже до 77 руб./$1, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "В среду рубль может подешеветь до 76 руб./$1 и даже до 77 руб./$1. Завершение налогового периода лишает его поддержки, и определяющим...    читать дальше
.
26 августа 2020 года 13:07
Российский рынок акций остается во власти противоречивых факторов - "Фридом Финанс"
Позитивная динамика на рынке сырья и на американских фондовых площадках благоприятствует развороту вверх и на отечественных биржах, однако реакция на данные протоколов июльского заседания ФРС и на ухудшение внутреннего информационного фона будет оказывать негативное воздействие на котировки до...    читать дальше
.
26 августа 2020 года 12:34
Промсвязьбанк сохраняет умеренно позитивный взгляд на акции "Детского мира"
"Детский мир" показал результаты за II квартал 2020 года по МСФО на уровне ожиданий, констатируют аналитики Промсвязьбанка. Динамика выручки в июле восстановилась. Компания полностью нормализовала бизнес и вернулась к двузначному росту общих продаж на уровне 13,9%. "Высокие результаты были...    читать дальше
.
26 августа 2020 года 11:53
Снижение рубля может продолжиться до прояснения ситуации с профилем геополитических рисков и возможных угроз - РФПИ
Фактор проведения компаниями основных налоговых выплат существенной поддержки рублю не оказал, поэтому чувствительность к внешним новостям и событиям далее может только увеличиваться, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. "Судя по динамике госбондов и суверенных CDS,...    читать дальше
.
26 августа 2020 года 11:37
Sova Capital оценивает справедливый курс рубля к концу 2020г на уровне 70,8 руб./$1
Sova Capital оценивает справедливый курс рубля к концу 2020 года на уровне 70,8 руб./$1 при сохранении текущих условий, исключая премию за геополитический риск, говорится в обзоре экономиста инвестиционной компании Артема Заигрина. По мнению эксперта, следующая пара месяцев может стать тяжелой...    читать дальше
.
26 августа 2020 года 11:30
Рынок акций РФ утром консолидируется, раллирующие бумаги Яндекса поддерживают индексы
Москва. 26 августа. Рынок акций РФ утром в среду консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок; поддержку индексам оказывает продолжающееся ралли бумаг "Яндекса" к новым вершинам (в среду бумаги впервые превысили рубеж 5 тыс. рублей).    читать дальше
.
26 августа 2020 года 11:17
Уралсиб рекомендует "покупать" акции "ЛУКОЙЛа"
Аналитики Уралсиба рекомендуют "покупать" акции "ЛУКОЙЛа", сообщается в обзоре корпорации. После восстановления цен на нефть и экспортных нетбэков в июле можно говорить о стабилизации рынка нефти, несмотря на сохранение рисков, связанных с эпидемией коронавируса. При этом, отмечают аналитики...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.