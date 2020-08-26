Citi поднял оценку акций Яндекса до $75,5, подтвердив рекомендацию "покупать"

Citi повысил прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с $43 до $75,5 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Яндекса", основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $58,39 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Кроме того, согласно данным терминала, прогнозная цена акций "Яндекса" от экспертов Citi на данный момент является самым высоким значением в консенсусе.

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $66,97 за штуку.