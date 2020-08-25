Рубль вечером заметно усилил падение к доллару и евро на фоне выхода инвесторов из рисковых активов

Москва. 25 августа. Доллар и евро ускорили рост, обновив локальные максимумы на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль усилил падение к бивалютной корзине на фоне выхода глобальных инвесторов из рисковых активов.

Курс доллара США составил 75,39 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 72 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торгуется на максимальных отметках с 4 мая. Евро стоил 89,08 руб./EUR1, подорожав на 1,115 рубля. При этом евро торгуется выше 89 руб./EUR1 впервые с 30 марта. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 89,78 копейки - до 81,55 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы снижения к доллару и евро на вечерних торгах вслед за большинством мировых площадок. Глобальные инвесторы выходят из рисковых активов на фоне фиксации прибыли и в ожидании дальнейших драйверов к движению. Дополнительное давление на рубль оказывает уменьшение спроса на рублевую ликвидность после завершения основных налоговых выплат августа и рост геополитических рисков вокруг России.

Темы, связанные с политическим кризисом в Белоруссии и относительно предполагаемого отравления оппозиционного политика Алексея Навального, оказывают дополнительное давление на рубль. Они обсуждались на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и первого замгоссекретаря США Стивена Бигана в ходе визита последнего в Москву.

"Замгоссекретаря Биган встретился с министром иностранных дел Лавровым и обсудил текущую ситуацию в Белоруссии. Замгоссекретаря Биган осудил применение насилия против белорусского народа и высказался в поддержку суверенитета Белоруссии и права народа на самоопределение", - говорится в сообщении, опубликованном пресс-секретарем американской дипмиссии Ребеккой Росс в "Твиттере".

Она отметила, что Биган в ходе встречи также выразил обеспокоенность состоянием здоровья оппозиционера Алексея Навального, влиянием сообщений о его отравлении на гражданское общество в РФ, а также подчеркнул важность транспарентности и свободы слова в любом демократическом государстве.

В понедельник в клинике Charite в Берлине, где лечат Навального, заявили, что результаты обследования Навального говорят о том, что его отравили. После этого канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что виновные в отравлении Навального должны быть привлечены к ответственности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель потребовал, чтобы российские власти провели прозрачное расследование инцидента с российским оппозиционером.

Высокопоставленный чиновник Евросоюза также заявил журналистам, что ЕС намерен требовать расследования предполагаемого отравления Навального. Ожидается, что эта тема будет затронута на предстоящем в Берлине 27-28 августа неформальном Совете ЕС по иностранным делам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напротив, счел некорректными разговоры о том, что Навальный был отравлен. По его словам, отравление можно рассматривать лишь как одну из версий причин произошедшего. "Пока также много других медицинских версий, что могло стать причиной этого состояния", - сказал он.

Поддержку игрокам продолжают оказывать новости относительно торговой сделки между США и Китаем. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин отметили прогресс в реализации первой фазы торгового соглашения между США и Китаем. Об этом они заявили по итогам телефонной беседы с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, сказано в сообщении на сайте американского торгового представительства.

"Обе стороны видят прогресс и полны решимости предпринять шаги, необходимые для обеспечения успеха соглашения", - отмечалось в сообщении.

В то же время накануне президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает при определенных условиях прекращения экономического сотрудничества с Китаем. "Если они не будут обращаться с нами правильно, я, конечно, сделаю это", - сказал он в интервью телеканалу Fox News в ответ на вопрос ведущего, может ли быть допущено отделение американской экономики от китайской.

"Не было страны, которая обобрала бы нас больше, чем Китай. Мы теряем миллиарды, сотни миллиардов долларов. Мы ничего не получаем из Китая. Да, мы получаем некоторые товары, которые могли бы производить сами (...) Но мы только и делаем, что теряем деньги", - отметил он.

Первая фаза торгового соглашения была подписана США и Китаем в январе текущего года. В соответствии с договоренностями, Китай значительно расширит закупки американской продукции.

Инвесторы постепенно переходят в режим ожидания ежегодного мероприятия глав мировых ЦБ, которое организует ФРБ Канзас-Сити. Симпозиум в Джексон-Хоуле собирает глав мировых центробанков, министров финансов, научных деятелей и участников финансового рынка. В этом году мероприятие пройдет в режиме онлайн 27-28 августа, тема - "Двигаясь в следующее десятилетие: последствия денежно-кредитной политики".

"Рубль вновь начал дешеветь на фоне растущих геополитических рисков. В понедельник утром рубль устойчиво дорожал и даже достиг отметки 74,15 руб. за доллар, отыгрывая падение в конце прошлой недели. Однако ближе к вечеру его рост был во многом нивелирован. Власти Германии призвали Россию расследовать инцидент с Алексеем Навальным после того, как врачи из клиники, где он проходит лечение, заявили, что он, вероятно, был отравлен. Ранее представители США заявляли, что также внимательно следят за этой ситуацией", - отмечают аналитики Sberbank Investment Research.

"Компании-экспортеры во вторник уплачивают в бюджет НДС, НДПИ и акцизы. Платежи оцениваются примерно в 300 млрд рублей. Инвесторы готовятся к выступлениям глав центральных банков на симпозиуме по кредитно-денежной политике, который проводит отделение ФРС в Канзасе. Встреча в этом году будет проходить онлайн 27-28 августа. Важных заявлений по монетарной политике не ожидается. Однако могут прозвучать заявления по другим мерам поддержки экономики и целевому уровню для инфляции", - говорит аналитик ИАЦ "Альпари" Владислав Антонов.

Цены на нефть растут во вторник вечером, трейдеры продолжают следить за развитием ситуации в Мексиканском заливе, где уже остановлено 82% нефтедобывающих мощностей из-за угрозы урагана.

Один из тропических штормов, о которых предупреждали метеорологи, - Марио - стал более слабым, тогда как другой - Лаура, вероятно, усилится до урагана, прежде чем обрушиться на побережье в четверг.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК во вторник повысилась на 1,66% - до $45,88 за баррель. Фьючерсы на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличились в цене на 1,41% - до $43,22 за баррель.

Ураган может иметь последствия для глобальных энергетических потоков, например, в виде перенаправления части поставок нефти из Европы в США, отмечают эксперты. Это уже привело к увеличению премий к ценам на нефть в Европе, пишет агентство Bloomberg.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков, новая неделя началась с роста нефти выше $45,5 за баррель и обновления максимумов по индексу S&P 500. "При этом рубль продолжает слабеть, и, хотя это и происходит на фоне снижения многих валют развивающихся стран, основным фактором, оказывающим давление на российскую валюту, является политическая напряженность в Белоруссии. Пока она будет сохраняться, сохранится и давление на рубль. Среди внешних событий, которые также способны повлиять на динамику курсов рубля и валют других развивающихся стран на этой неделе, можно выделить выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла на ежегодной конференции в Джексон-Холле, запланированное на этот четверг. Риторика его выступления относительно инфляции и будущей политики ФРС может оказать воздействие на рынки после публикации в прошлую среду протоколов июльского заседания ФРС", - отмечает Хомяков.

При этом, по его словам, рост котировок нефти может быть связан с погодными факторами - в Мексиканском заливе остановлено более 80% мощностей по добыче нефти в связи с угрозой от двух тропических штормов. "По итогам телефонных переговоров США и Китая стороны подтвердили свою приверженность первой фазе торговой сделки, что может снизить риски, связанные с непростыми взаимоотношениями двух стран в последнее время, и выступить в качестве поддержки для рисковых активов, включая российский рубль", - также подчеркивает аналитик.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 26 августа на 9,42 копейки, до 74,5126 руб./$1, и увеличил курс евро на 15,6 копейки, до 88,059 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 37,84 копейки по отношению к понедельнику и составил 74,708 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 45,09 копейки и составил 74,844 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 651,334 млн, из которых $601,373 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 49,961 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 38,15 копейки, до 88,236 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 63,53 копейки и составил 88,5641 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR432,321 млн, из которых EUR209,071 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR223,25 млн - на сделки с расчетами "завтра".

ЦБ РФ с 17 по 21 августа продавал валюту по 3,1 млрд рублей в день, следует из данных Банка России. Таким образом, в целом на прошлой неделе объем продажи валюты составил 15,5 млрд рублей в день.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились во вторник, в то время как ставки среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок увеличились на 2 базисных пункта - до 4,39% и 4,43% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с понедельником - 4,5%, 4,63% и 4,65% годовых соответственно.