Попытки роста рынка акций РФ вслед за миром нивелировались геополитическими рисками, вырос Яндекс

Москва. 25 августа. Попытки рынка акций РФ подрасти во вторник вслед за мировыми площадками на надеждах на лечение коронавируса COVID-19 нивелировались геополитическими рисками - из-за опасений возможных новых западных санкций на фоне политического кризиса в Белоруссии; лидерами роста вновь выступили акции "Яндекса" после их вхождения в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 с весом 9,44%.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3029,05 пункта (-0,01%), индекс РТС - 1267,16 пункта (-1,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,8%.

Доллар вырос до 75,3 рубля (+0,63 рубля), золото просело до $1922,4 за тройскую унцию (-0,9%).

Подешевели акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), "Мосбиржи" (-0,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%).

Также подешевели акции "Детского мира" (-1,5%) после выхода не очень оптимистичного отчета ритейлера за II квартал по МСФО: чистая прибыль сократилась на 28,6% в годовом выражении, до 1,357 млрд рублей. EBITDA "Детского мира" в апреле-июне выросла на 4,4%, до 3,514 млрд рублей. Тем временем, "Детский мир" (MOEX: DSKY) планирует увеличить долю онлайн-продаж до 45% от общей выручки в среднесрочной перспективе.

Подорожали рублевые акции "Яндекса" (+3,3%, до 4984,4 рубля), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,8%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, согласно отчету "Детского мира", ритейлер планирует к концу 2024 года открыть не менее 800 магазинов нового "сверхмалого" формата "ПВЗ Детмир". Новый формат позволит ритейлеру одновременно увеличить проникновение в малые города и населенные пункты, а также улучшить сервис доставки онлайн-заказов.

Компактные магазины "ПВЗ Детмир" (формат совмещает классический магазин с пунктом выдачи заказов) и магазины зоотоваров "Зоозавр" будут новыми форматами для компании. Данную новость можно считать позитивной для бумаг "Детского мира", поскольку теперь ожидается существенное увеличение выручки от новых форматов группы, которые имеют шансы на большой экстенсивный рост по причине массового ухода потребителей в онлайн-сегмент.

В целом позитив вокруг потенциальных вакцин от COVID-19 и методов его лечения открывает простор для роста акций на мировых рынках. Если симптомы вируса станут такими же легкими, как кашель или насморк во время гриппа, экономика может вернуться в нормальное русло. Настроения рынков также поддержали заявления Китая и США о том, что торговые представители обеих стран провели конструктивные переговоры о будущем торгового соглашения. Ураганы привели к остановке большей части добычи в Мексиканском заливе, что оказывает поддержку ценам на нефть. Для индекса МосБиржи первой целью роста выступает диапазон 3040-3050 пунктов, полагает Абелев.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций стартовал во вторник ростом, но затем растерял все свои достижения, хотя Европа торговалась в "плюсе", а нефть дорожала. В какой-то мере можно говорить о влиянии на тревожность внешнеполитического фона, связанного с событиями в Белоруссии и здоровьем известного оппозиционного политика. В корпоративном плане инвесторов опечалил отчет "Детского мира", который показал снижение прибыли в I полугодии в пять раз (до 384 млрд рублей) при росте выручки на 7%. Компания продолжит придерживаться прежней дивидендной политики из расчета выплат акционерам 100% прибыли по РСБУ, но именно результаты за I полугодие предполагают снижение этих выплат.

Поступили новости о том, что председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух обсудили проект поставок газа в Китай через территорию Монголии. В рамках встречи был подписан меморандум о намерениях по созданию компании специального назначения, которая будет заниматься разработкой технико-экономического обоснования нового газопроводного проекта.

Торги в Европе проходили на положительной территории. Германия немного улучшила оценку ВВП за II квартал (падение в квартальном выражении составило 9,7% против 10,1% в предыдущей оценке). Индекс деловых ожиданий Германии поднялся в августе до 97,5 пункта с 96,7 пункта в июле.

Нефть продолжает получать поддержку со стороны погодных условий в Мексиканском заливе, где господствуют два тропических шторма - Марко и Лаура. Однако на потребление нефти также может повлиять факт сокращения работ на прибрежных НПЗ. Дополнительным фактором повышения котировок может стать статистика API по запасам нефти и нефтепродуктов, выходящая вечером во вторник. Reuters пишет, что предварительные оценки участников рынка говорят о том, что запасы нефти снизятся пятую неделю подряд. Американский рынок акций пока не находит оснований для какой-либо коррекции, в то время как рост российских индексов и укрепление рубля сдерживаются неопределенностью в геополитике, заключил Кочетков.

По словам брокера по работе с ключевыми клиентами компании "БКС Брокер" Сергея Дроздова, зарубежные рынки продолжают двигаться вверх, посчитав, что решение для проблемы коронавируса найдено - новости о разрешении властей США использовать плазму крови переболевших COVID-19 для лечения пациентов, а также слухи об ускоренном внедрении в США британской экспериментальной вакцины воодушевили инвесторов (хотя первый случай повторного заражения в Гонконге может испортить настроения). США и Китай вернулись за стол переговоров по торговым вопросам, и все ждут от ФРС чего-то важного на этой неделе.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также полагает, что на российский рынок акций и рубль продолжает давить неопределенность ситуации в Белоруссии, а также возможное санкционное давление со стороны Запада. В подобных условиях имеет смысл лишь выборочная покупка акций.

Долларовый индекс РТС из-за слабости рубля оставался ниже сопротивления 1280 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и рискует продолжить движение к 1250 пунктам. Индекс МосБиржи удерживается выше поддержки 2990 пунктов, но не показывает склонности к уверенному росту.

Настроения на зарубежных фондовых площадках вечером во вторник несколько ухудшились, что в целом неудивительно ввиду близости рекордных максимумов на американском рынке. Ждать широкомасштабного ралли российского рынка или существенного восстановления рубля до ослабления политических рисков не приходится. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 2980-3050 пунктов, считает Кожухова.

Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,2%), забуксовала после утреннего роста Европа (индекс FTSE ушел в минус на 1,1%, DAX, CAC 40 топчутся на уровне понедельника), стагнирует Америка (индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин по итогам телефонной беседы с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ отметили прогресс в реализации первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, говорится в сообщении на сайте американского торгового представительства.

Со своей стороны, министерство торговли КНР сообщило, что в ходе беседы состоялся "конструктивный диалог по вопросам укрепления координации макроэкономической политики двух стран, реализации первого этапа торгово-экономического соглашения между США и Китаем".

В США во вторник вышла разнополярная статистика. Индекс потребительского доверия Conference Board в августе снизился до 84,8 пункта при прогнозах роста до 93 пункта с пересмотренных 91,7 пункта в июле, отмечают аналитики, опрошенные Trading Economics.

По данным Минторга США, продажи новых домов в США в июле подскочили на 13,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 910 тыс. в пересчете на годовые темпы - максимум с декабря 2006 года.

Поддержку нефтяным ценам оказывает напряженная ситуация в Мексиканском заливе, где уже остановлено 82% нефтедобывающих мощностей из-за угрозы урагана; цена Brent к 18:50 МСК находилась более чем на $1 выше уровня суточной давности. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent составила $45,96 за баррель (+1,8% и +1% в понедельник), октябрьская цена WTI - $43,26 за баррель (+1,5% и +0,5% накануне).

Один из тропических штормов, о которых предупреждали метеорологи, - Марио - стал более слабым, тогда как другой - Лаура, вероятно, усилится до урагана, прежде чем обрушиться на побережье в четверг, свидетельствуют данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Ураган может иметь последствия для глобальных энергетических потоков, например, в виде перенаправления части поставок нефти из Европы в США, отмечают эксперты. Это уже привело к увеличению премий к ценам на нефть в Европе, пишет агентство Bloomberg.

Тем не менее, последствия надвигающегося урагана, вероятно, будут краткосрочными, и динамика рынка будет зависеть от того, насколько быстро вернутся в строй остановленные мощности, говорят аналитики. Кроме того, ключевым фактором для цен на нефть по-прежнему остается ситуация с коронавирусом.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-8,2% и -4,2% "префы"), ПАО "Уралкуз" (MOEX: URKZ) (-3,4%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (-3,4%).

Просели акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (-1,9%, до 46,6 рубля).

Компания "Максимус", совладельцами которой являются Константин Бейрит (40%), Сергей Татаринов (26%), Сергей и Маргарита Васильевы (по 17%), раскрыла условия оферты акционерам ПАО "Селигдар": цена оферты - 26,5 рубля за обыкновенную акцию, срок действия предложения - 70 дней.

Лидерами роста выступили акции ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+9,1% и +11,4% "префы"), банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (+8%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+6,6%), ПАО "Галс-девелопмент" (MOEX: HALS) (+6,5%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+6,4%), ГДР Mail.ru Group (MOEX: MAIL) (+6%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (+3,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 57,974 млрд рублей (из них 11,072 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса" и 12,823 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).