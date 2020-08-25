25 августа 2020 года 19:00
Цены евробондов РФ во вторник перешли к снижению на фоне охлаждения "аппетита к риску"
Москва. 25 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник перешли к умеренному снижению после роста накануне на фоне охлаждения "аппетита к риску" на глобальных рынках капитала. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 23 базисных пункта по отношению к закрытию понедельника и составила 115,09% от номинала, что соответствует доходности 1,83% годовых (рост на 7 базисных пунктов к предыдущему дню).
Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась всего на 1,5 базисных пункта, до 102,255% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 0,15% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 6 пунктов, составив 168 базисных пунктов.
Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились на 79 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 143,21% от номинала (доходность выросла на 4 пункта - до 3,21% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 99 базисных пунктов, до 138,17% от номинала (доходность выросла на 5 пунктов и составила 3,17% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 3,5 базисных пункта - до 115,49% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 1,89% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году снизились в цене на 4,5 базисных пункта, до 111,035% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 1,185% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 135 базисных пунктов, подешевев до 137,45% от номинала (доходность выросла на 6 пунктов - до 3,17% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел всего на 1,5 базисных пункта, до 113,27% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 2,15% годовых).
"Сегодня котировки российских еврооблигаций в начале дня продолжили восстановительный рост, что привело к снижению доходности десятилетнего выпуска евробондов РФ на 2 базисных пункта. Основным поддерживающим фактором выступал сформировавшийся на глобальных рынках оптимизм инвесторов в отношении облигаций развивающихся стран на фоне новостей о торговых переговорах между США и Китаем. Также позитивное влияние на сектор отечественных евробондов оказывал рост мировых цен на нефть, в частности, котировки сорта Brent сегодня уверенно держатся выше отметки $45 за баррель. Вместе с тем во второй половине дня на рынке российских еврооблигаций активизировались продавцы, что привело к развороту рынка в сторону ценового снижения. Свою негативную роль здесь также сыграли возросшие в последнее время геополитические риски из-за обострившейся внутриполитической ситуации в Белоруссии. Важным событием этой недели для мировых долговых рынков станет выступление главы Федрезерва США в рамках ежегодного симпозиума в Джексон-Хоуле", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.
Опубликовано: /Финмаркет/
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