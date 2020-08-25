Инвесторы снова сторонятся рублевых активов, несмотря на внешний оптимизм - "БКС Брокер"

Позитивный старт торгов акциями на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) сошел на нет ко второй половине дня, при этом внешний фон остается оптимистичным. Новости о потенциальной регистрации вакцины в США уже к октябрю и решение властей США использовать плазму крови переболевших COVID-19 для лечения тяжелых пациентов поддерживает оптимизм на рынках, особенно в акциях, наиболее пострадавших от распространения коронавируса, отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Константин Карпов.

По его мнению, дополнительной порцией позитива стали телефонные переговоры представителей США и Китая в отношении торговой сделки: стороны констатировали намерения обеспечивать выполнение соглашения.

Тем временем на отечественном рынке наблюдается волна бегства из рублевых активов. Снижается индекс гособлигаций RGBI, падает рубль против доллара, и корректируются фондовые индексы. Среди металлургов спросом пользуются акции производителей драгметаллов, "Полюс" и Polymetal (MOEX: POLY). Впрочем, и их динамику нельзя назвать сильной. Сталевары и другие представители сектора торгуются в "минусе". Акции "Полюса" последний день торгуются с дивидендами 244,75 руб. Акции "РусАла" (MOEX: RUAL) также просели, несмотря на их включение в индекс FTSE All-World.

Нефтегазовый сектор, вопреки стабильной и позитивной конъюнктуре на рынках и ослаблению рубля, все равно торгуется преимущественно на отрицательной территории. В небольшом плюсе акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) и "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH). Последний в четверг, 27 августа, должен представить результаты за II квартал. В "плюсе" торгуется потребительский сектор. Пользуются спросом бумаги "М.Видео" (MOEX: MVID) благодаря сильному отчету за I полугодие 2020 года, а также планам компании выплатить промежуточные дивиденды и вообще пересмотреть дивидендную политику, полагает Карпов.

Также спросом в секторе пользуются бумаги "Русагро" (MOEX: AGRO) и "Яндекса" (MOEX: YNDX). По "Яндексу" инвесторы продолжают отыгрывать включение акций в индекс MSCI Russia, что может обеспечить приток средств фондов в бумагу до $900 млн. Результаты ребалансировки вступят в силу в ночь на 1 сентября.

В потребительском секторе среди аутсайдеров оказались акции "Детского мира" (MOEX: DSKY) после отчета за II квартал 2020 года. Компания сократила прибыль на 29%, несмотря на прирост выручки в непростом для ритейла квартале. Сокращение прибыли связано преимущественно с потерями от курсовых разниц, отмечает эксперт.

Индекс МосБиржи после достижения сопротивления в районе 3050 пунктов перешел к коррекции и умеренно просел. Причиной распродаж многих рублевых активов, равно как и самого рубля, может быть геополитика, в частности, белорусский политический кризис. Неспособность индекса закрепиться выше 3050 пунктов в ближайшие дни может обернуться более глубокой коррекцией, например, к поддержке в районе 2900 пунктов, считает Карпов.